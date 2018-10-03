高思博稱史上最強打手是黃偉哲 黃偉哲陣營反駁舊事重提可議

2018年10月03日 20:43 中時 曹婷婷

黃偉哲陣營反駁最強打手之說。（黃偉哲陣營提供）

選戰進入短兵相接深時刻，國民黨台南市長參選人高思博陣營針對綠營翻出韓國瑜昔在立法院摑陳水扁的新聞及影片，高陣營直指史上最強打手非韓國瑜，「不特定故意殺人者」實為黃偉哲，黃2010年曾以1.1公斤重計時器重擊前立委吳育昇，「台南選民要讓這樣惡毒的人當市長？」

對此，黃偉哲陣營反擊，當年為阻擋ECFA逕付二讀，事後也面對法律並負起責任，跟韓國瑜逃避責任的做法完全不同。不解為何此時舊事重提？強調計時器事件中，黃偉哲選擇面對法律並負起責任，跟韓國瑜當年任立委逃避責任的做法完全不同。

高思博陣營引述吳育昇說法，還原當年真相，「作夢都沒有想到那個丟擲計時器的人會是黃偉哲！」吳育昇說，這件事發生在2010年7月9 日，在那天之前，黃偉哲給人的感覺是善良的，跨黨派互動也很好，但就在黃偉哲拿計時器丟向他的那一刻之後所作所為，讓人徹底看清黃偉哲。

吳育昇當時站在前立法院長王金平旁，重達1.1公斤計時器相當於半塊磚頭，如果不是偏差擊中他導致右眼靠近眉毛處縫8針，那麼受傷的人就是王金平，事件發生後第一時間，黃偉哲就是否認、再否認，在國民黨團立委調閱監視器確認是黃偉哲之後，原以為黃偉哲會承認並道歉，沒想到黃偉哲一方面完全不敢承認是自己做的，另一方面又找立院高層談和解。

吳育昇說，黃偉哲這種行為在法律屬於「不特定故意殺人」行為，事後在媒體面前否認、不道歉，又私下找高層企圖和解，「這種心態實在太可怕」。

(中時 )