違法吸金1.7億　貽信開發負責人夫妻遭起訴

新北地檢署（資料照片）

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中時
許哲瑗

不動產土地開發公司「貽信開發建設」負責人吳彥諄、其妻張玉珍，涉嫌以投資台灣法拍屋及越南土地、房產為由，向民眾吸收資金，保證年息6％到7.2％，自2015年起違法吸金1.7億餘元，新北地檢署今（3日）依違反銀行法，將吳男、張女、陳女等9人起訴。

起訴指出，自2015年7月， 吳男、張女等人以公開舉辦說明會、向周邊親友推銷遊說等方式，對外宣稱貽信公司是經營海內外不動產的投資公司，獲利相當可觀，招攬民眾加入投資方案，最低投資金額為10萬元，若首期投資金額超過20萬元，還可自動升級為會員。

此外，若有意願招攬其他投資人加入，可享有個人投資本金首期3％回饋金，約定投資期限至少2年，換算年息約6％至7.2％，投資20萬以上者還可享個人投資本金首期3%回饋金。

投資人見獲利豐厚，紛紛投資百萬元以上，利用一個拉上一個的方式，吸引約140名民眾投資。

直到今年4月，其中一名投資人發現投資方案有問題，在LINE提出疑問並要求退出方案，卻被踢出群組，貽信公司還表示要扣掉40%的違約金，因此他投資100萬元，只能拿回60萬元，憤而向新北地檢署檢舉。

檢調去年11月展開調查，發現貽信公司讓投資人登記為債權人的土地、房產，但價值均不高，且每筆都有20以上的登記人，若屆時捲款而逃，這些土地、房產根本無法賠償投資人損失。

自2015年迄今，短短2年內貽信公司已違法吸金高達1億7830萬餘元。

新北地檢署今依違反銀行法及多層次傳銷管理法等罪，起訴吳彥諄、張玉珍和另外7名公司成員。

(中時 )

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