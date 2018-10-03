國籍法對於假結婚或假收養撤銷歸化 符合國際立法通例

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民間團體質疑《國籍法》第19條規定，新移民取得國籍後，若經法院判定「假結婚」或是「假收養」，便可撤銷新移民國籍，且無時效限制，將使新移民一輩子都要活在成為人球的恐懼中。內政部表示，假結婚或冒用身分以取得國籍，均屬不法手段，嚴重侵害國家法益與尊嚴，如僅以刑罰或行政罰裁處，並無助於解決問題，故國籍法明定對此類假結婚無撤銷期間的規定，與各國立法例雷同。

內政部表示，假結婚或假收養須經法院判決，因法院審理，自當以司法權調查相關事實，以資審認，並非遭人檢舉，即撤銷歸化許可。當事人如對法院判決不服，應循司法途徑尋求救濟，另如對內政部行政處分不服，也可提起行政救濟。

至於假結婚當事人證件如果登載資料錯誤，政府也會請當事人補提相關證明文件更正其個人基本資料，並無及因證件有瑕疵被撤銷歸化許可的案件，但如其冒用他人身分申請歸化，因偽造文書涉及不法，自應依國籍法第19條規定召開審查會，再據以決定是否撤銷歸化許可。

而對於民間團體主張撤銷權行使期間5年太久應改為2年，內政部表示，因撤銷歸化許可，都須有具體事證，如法院判決確定書，其司法程序較久，司法機關調查事證到上訴、判決確定者，常須2年以上時，撤銷權行使期間為5年應屬合理。

內政部表示，全力支持政府新南向政策，也善待來自東南亞的移民，我國不容許假結婚或假收養方式取得我國國籍，故國籍法明定假結婚或假收養歸化，撤銷歸化無期間限制。呼籲想取得我國籍之移民，應遵守我國法令，不應以虛偽不實之方式取得我國國籍，以免因自己的不法，造成一輩子都活在害怕遭撤銷歸化許可的恐懼中。

(中時 )

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