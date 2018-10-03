賴揆期許整合5G供應鏈 加速邁向智慧國家

2018年10月03日 21:58 工商 張語羚

5G時代來臨，行政院長賴清德今（3）日表示，期望透過數位國家・創新經濟發展方案（簡稱DIGI＋方案），促進數位經濟發展、數位人才培育、帶動5+2產業創新，加強政府資料開放，讓台灣邁向「智慧國家」。

賴清德強調，開放資料是全球邁向創新和新經濟的機會，因此我國政府在形成政策時，應朝開放資料的方向進行，同時可讓民間參與，形成更佳的決策品質以提升效率，讓政府、民間及朝野以數據為對話基礎，進而帶動經濟成長，讓台灣邁向智慧政府及智慧國家。

賴清德指出，「數位通訊傳播法」與「電信管理法」已列為立法院本會期優先法案，請通傳會加強與立法院溝通，促成法案儘速立法通過，以營造5G相關創新應用有利發展環境，並以2020年完成我國第一階段5G頻譜釋照為目標。

政務委員吳政忠表示，為因應國際5G發展的趨勢，已責請科技會報辦公室協調通傳會、交通部、經濟部、科技部等相關部會共同合作，規劃我國5G產業創新策略方向，並展開多項5G發展推動措施，包括頻譜整備規劃、創新實驗頻譜、技術研發與產業串連、法規環境整備、量測實驗等，亦廣泛諮詢產業各界意見，以修正各項政策措施。

預計10月29～31日將召開SRB會議，吳政忠表示，將邀請產官學研各界代表參與，聚焦5G帶動的各項垂直領域應用，打造台灣為適合各式各樣5G創新應用發展的環境，藉以實現產業創新、驅動區域發展，並打造智慧生活，以廣納產業各界意見，完備我國5G政策整體規劃的參考。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏於會中指出，DIGI+方案為邁向智慧國家途徑的重要指引，也是打造5+2產業創新蓬勃發展的數位沃土、維繫國家整體競爭力與國民生活品質提升的重要政策。半導體、人工智慧、5G等數位科技，是台灣產業與經濟的發展重點，行政院已透過DIGI+方案推動「台灣AI行動計畫」，接下來廣納各界意見，規劃我國5G整體發展政策，展現政府推動5G的決心。

蔡志宏表示，政府亦於108年政府預算中，編列新台幣238.6億元科技預算，發展數位經濟創新應用相關領域。階段性成果包括，成立跨部會「AI on Chip示範計畫籌備小組」，建立起世界領先的AI晶片供應鏈；與Google、微軟、NVIDIA以及Synopsys等國際大廠合作，以及國內成立4個AI創新研究中心，推動「產業出題、人才解題」產業需求導向的人培機制，培育我國AI應用人才；成立「金融科技創新園區」，並核准首宗金融科技創新實驗案；透過公司登記、社福、戶政一站式服務，簡化申辦作業流程與時間。

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