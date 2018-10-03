楊貴媚為名導淚灑舞台 開金嗓被虧「唱比演還好」

楊貴媚（左）為李行苦練並獻唱2曲。（齊石傳播提供）

友善列印
中時

台北市立國樂團「行影如歌－李行導演電影音樂會」於上週末舉行，楊貴媚多年未開金嗓，為李行登台演唱〈又見春天〉、〈綠島小夜曲〉，表現出專業水準，朱延平虧她：「怎麼唱比演還好？」她表示很久沒這麼緊張，不但為穿上貼身禮服餓了好幾天，更花不少時間練唱，雖然帶自己入行的台灣資深金曲創作人黃敏和師母都過世，念舊的她請黃敏的兒子黃建銘指導，連續兩天自掏腰包買票請對方入場，她笑說：「老師在場我比較安心，會記得老師怎麼教的！」

看過各種大場面的楊貴媚，想起第一次合樂時，一走進排練場就看見7、80位國樂樂手，瞬間竟然「不能呼吸」，「音樂一響我整個人腦袋就暈了！」演出前一天又去彩排，聽到前面殷正洋、小百合等人都唱得很好，她直言：「很抖啊！沒有上過這麼正式的舞台，又對李行導演來說非常重要。」

李行首日除了感謝歌手和樂團，其餘時間都在表達對妻子的感謝，尤其太太日前才中風跌倒送進醫院，幸好痊癒後還能現身音樂會，李行更直接叫出太太的名字，並說：「我要跟你白頭到老！」更喊話：「要幫助我把未完成的電影工作完成，一起當電影的志工！」

楊貴媚聽完瞬間爆淚，她表示多年來大家都稱李妻為「李媽媽」，沒想過導演會當眾喊出名字示愛。她也提到，李行在音樂會次日把所有與會演員、導演叫上台，朱延平一走上台，後方許多幕後人員都看著他的背影流淚，還有不少人想去攙扶，朱笑說：「我還沒這麼老。」久未公開露面的彭雪芬現身力挺，也被李行點名上台，彭上台後抱著李行狂哭，用行動展現對恩師的感謝。

(中時 )

見狗生產白冰冰慌了 急問費玉清… 蔡振南、王琄下鄉巡演 「call客…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。