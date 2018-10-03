台北公開賽》賽程拖較晚 戴資穎：剛好下班來看球

2018年10月03日 20:54 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

(22:20更新，男單周天成賽況)2018 YONEX中華台北羽球公開賽今天進入第二天，不過需要消化的賽程相當多，加上不少比賽戰況激烈、比賽時間拉長，原定下午5點20分左右上場的世界球后戴資穎，等到晚上7點半以後才出賽，雖然第1局遇亂流、被越南對手武氏妝先拿下，但小戴隨即調整過來，最終17：21、21，15、21：7獲勝，看到現場有超過3000位進場加油，小戴開玩笑說：「因為比賽比較晚，大家剛好下班可以趕過來看。」

由於賽程延誤，戴資穎坦言熱身時有點糾結，「因為熱好身又休息、然後再熱身、休息，真的上場時有種終於輪到我的感覺。」也由於等候一段時間，小戴表示開賽時自己也較慢進入狀況，「不過我沒有太擔心，後面不斷努力追分，畢竟風向不容易適應，花了點時間找到感覺。」

場邊球迷不吝展現對世界球后的支持，有人趁亂告白，有人也愛屋及烏的稱讚小戴的教練賴建誠「好帥」，小戴笑說：「我有聽到球迷的聲音。其實最初沒注意有多少人，抬頭一看才發現好多人，在台北公開賽總是能感受到球迷鼓勵給我的感動。」

戴資穎表示，雖然放棄上週的韓國公開賽，多了一周時間休息調整，自己還是要做好準備，「畢竟後面還有其他站賽事，仍要好好適應。」

收完操、做好賽後恢復，戴資穎也透過臉書粉專預告明日賽程，寫道：「今天先讓大家的喉嚨熱身一下，明天下午3點，小巨蛋不見不散，晚安。」

不只戴資穎旗開得勝，台灣男單一哥周天成也順利開胡，只花32分鐘就以21：17、21：9擊退香港選手胡贇，不過比賽打完已經快晚上10點，羽球生涯是否打過這麼晚的比賽，周天成回應：「2014年中國大陸公開賽曾經遇過一次比賽快半夜12點才開打，打完都凌晨1點多了，當時對手也是胡贇，他比我還辛苦，賽後還要接受藥檢，可能等到凌晨3、4點才回飯店吧！」

胡贇已經37歲了，依然在羽球場上奮戰，被問是否想像胡贇也能有這麼長的運動生涯，周天成笑說：「想啊！再打10年吧！最重要的是保持身體健康，才能延續運動生涯。」

兩位台灣羽壇看板球星接連獲勝，地主小將也不遑多讓，就讀國立體育大學的20歲女將梁庭瑜，21：19、21：14爆冷力挫腳踝受傷的加拿大籍女單第2種子李文珊，梁庭瑜透露，賽前知道要對大種子難免會怕，不過對手有傷在身，她針對對方弱點攻擊，並加快腳步，會內賽突破第一輪，創下個人在台北公開賽新高，接下來保持平常心，一場一場拚。

2015年拿過亞洲青少年U17錦標賽男單金牌的陳紀廷，目前世界排名第340，第一輪對上大會第3種子、世界排名第31的馬來西亞選手劉國倫，以21：19、21：18勝出；可惜台灣女雙組合、大會第3種子許雅晴/吳玓蓉出師不利，21：17、20：22、18：21遭香港組合吳詠瑢/楊雅婷，爆冷出局。

(中時電子報)