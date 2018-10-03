蔡振南、王琄下鄉巡演 「call客」成功場場爆滿

2018年10月03日 21:01 中時 林淑娟

王琄（左四起）、蔡振南再度攜手進行《菲林的映画光年》巡演。（林淑娟攝）

奪獎無數的影帝后蔡振南（南哥）、王琄今年再度雙雙入圍金鐘獎，最近兩人又攜手參與「兩廳院藝術出走」《菲林の映画光年》演出，不過即便是演技了得的影帝、影后，下鄉進行戶外巡迴演出時仍得歷經人氣考驗，王琄笑說，她去年每一場演出前，一吃完晚餐就拿著麥克風開始廣播「call客」，南哥表示，他們每到一個地方演出都場場爆滿，週邊還必須進行交通管制。

蔡振南去年奪下首座金鐘獎後，已完成金馬、金曲、金鐘「金滿貫」超強記錄，今年他又以《花甲男孩轉大人》入圍男配角，南哥過去都婉拒出席頒獎典禮，今年因再度被邀請擔任頒獎人，所以一定得出席。見過大風大浪的南哥說，其實壓力還是好大，「揭獎當場那個氛圍，會讓人覺得尷尬、害怕，尤其是最後被Cue大特寫時」。

已經拿過3座金鐘獎的王琄今年又《阿青，回家了》入圍說，今年她會和是元介一起出席，抱著好玩的心情參加金鐘派對。今年不少年輕演員入圍者，曾擔任金鐘獎評審的王琄說，其實她很懂評審在想什麼，這些年輕人入圍、被點「金」後，他們對於日後的演員之路會有不一樣的心態，多了榮譽感與使命感，「評審如此愛護你，讓你入圍了，代表你們已經進到好演員的路上，應該要好好珍惜才華，更自尊自重」。她以過來人身份說，只要好好做，永遠會有金鐘「入場券」。

今年兩位戲精再度參與兩廳院《菲林的映画光年》加演，南哥說，他拍過那麼多部戲，知道這劇本真的很好，很感人，可以讓觀眾大哭大笑，很希望將來可以影像化、拍成電影，讓更多觀眾被感動。今年巡演的其中一個場地是花蓮光復糖廠，他多年前和王琄拍攝《比賽開始》時曾在這裡住了七、八個月，這次將舊地重遊，兩人都想回去看看現在的樣子，他最難忘的除了好吃的冰棒，還有當地「黑金剛」、「黑寡婦」等可怕蚊子。

(中時 )