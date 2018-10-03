鮮肉男演員忽壯忽瘦吃不消 金鐘紅毯出奇招

2018年10月03日 21:10 中時 李承陽

范少勳登紅毯挑戰不一樣的正裝。

去年憑藉網路劇《越界》打開知名度的新生代男演員范少勳，日前才為電影《下半場》狂操半年搖身一變大肌肌，沒想到電影一殺青，在為新戲作準備以及馬不停蹄工作的狀況下，造成嚴重的胃食道逆流，劇組趕緊為他安排營養師，讓他努力工作之餘也能「健康瘦」。

范少勳主演的網路劇《越界》，入圍今年金鐘獎的最佳迷你劇集獎，參與演出的「越界四帥」范少勳、盧彥澤、楊孟霖、施柏宇也將出席金鐘獎。越界四帥在拍攝過程中培養了好交情，雖然在殺青之後各自忙碌，尤其范少勳更是因為拍攝檔期緣故，時常缺席聚會，讓其他演員在直播中笑他：「范爺很難請！」此次因為金鐘獎再次聚首，讓他們都很興奮在Line群組討論。首次踏上金鐘紅毯的范少勳，坦言最近因爲身型消瘦許多，擔心會撐不起西裝的英挺感，和經紀人討論之後決定出奇招，找來曾登上柏林時裝周的台灣新銳設計師馬毅一手操刀服裝。

前幾日兩人相見歡，范少勳表示看過幾次馬毅的作品，很欣賞他的時尚態度，沒想到這麼快有機會合作。對於這次出席典禮的造型，馬毅說：「實際見到本人後，覺得范少勳的長相給人的感覺較可愛、稚氣，想讓他嘗試稍微成熟的風格，避開老氣的色調而選擇帶點趣味性的正裝，象徵一種長大的感覺。」本屆金鐘獎頒獎典禮將於週六晚上舉行，相信范少勳和馬毅的合作，定能讓粉絲們看到不一樣的范少勳。

(中時 )