葛西健二經歷喪女之痛 遭目睹在這裡賣章魚燒

葛西健二日前被目睹在百貨的章魚燒攤位幫忙。（圖取自臉書）

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時報周刊
林彥君

來台發展的日籍男藝人葛西健二因4個月大的女兒傷重不治，引起各界譁然，同樣來自日本的西田惠里奈（NANA）在中視《冰冰SHOW》前表示，她上週和朋友在阪急百貨逛街時，在百貨公司裡的日本的美食展看到葛西健二在賣章魚燒，事發後已返回工作崗位，她驚訝說：「才一個月就賣東西耶！」

她形容，「當時看到他的臉完全就像沒事的樣子，有點嚇到」，本來要去打招呼，但是朋友要她先不要打擾，她也擔心突然打招呼會很突兀，反而引起民眾側目，「生意沒有很好，當天下雨，沒什麼客人」。

她表示，曾有朋友跟她說，在20年前和葛西打招呼，葛西會撇頭不理，但是當她到台灣發展後，碰到葛西時，葛西都會彎腰打招呼，態度非常客氣，她透露，之前和葛西在《WTO姐妹會》一起錄影，聽到朋友跟她說：「他可能有問題」。

對此，葛西健二表示，當時會到美食展賣章魚燒，單純是幫忙朋友，「這幾天生意忙就幫忙，算是打工，最近都在家休息，處理完女兒的事情後，現在心情還沒平復，目前還不會上《WTO姐妹會》，等過一陣子後會慢慢回復工作」，他表示目前經濟還過得去，至於章魚燒收入多少並不清楚，「看看活動結束後的業績，不過只是去幫忙而已，老闆是我的好朋友。」

(時報周刊)

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