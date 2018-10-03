遼寧艦粉絲不想面對：機庫為何比日本準航母還小？

2018年10月03日 21:26 中時電子報 盧伯華

遼寧艦機庫受限於原有設計結構，機庫的面積較小，甚至還比不上日本的「準航母」出雲號直升機母艦。圖為遼寧艦人員向機庫轉移殲-15艦載機。（圖／中新社）

前兩年大陸遼寧艦在東海、南海與台灣海峽執行任務時，引起西方與亞洲國家的高度關注，可說是出盡風頭，同時還受到大陸民眾熱捧，成為媒體與網路明星。不過，遼寧艦有些先天上的限制，原設計機庫較小，甚至比日本的「準航母」（或稱或稱直昇機母艦）還小。未來只能寄望於國產航母陸續完成，才能真正滿足大陸軍迷們的航母夢。

各國媒體從各種角度報導遼寧艦時有褒有貶，儘管有許多先天上的限制，但畢竟是首艘航母，仍然對大陸軍迷有致命的吸引力。遼寧艦排水量6萬噸，艦載機（固定翼與旋轉翼）數量目前配備36架，包括24架殲-15重型戰機、4架直-18預警直升機、6架直-8F反潛直升機，以及2架直-9C搜救直升機。艦載機數量是航母作戰性能的重要指標，但由於該艦原設計的限制，雖經過改裝，以其排水量來說，機庫仍然嫌小，因此艦載機數量難以擴增。

據《新浪軍事》指出，艦載機數量偏低的其中一個重要原因就是目前使用艦載機體積都較大，例如殲-15戰機是重型艦載戰機，長度超過22米，翼展15米。相較美國海軍主力艦載戰機F-18E/F超級大黃蜂，長度只有18.3米，翼展13.6米，殲-15是大了一成以上。此外，艦載直-18直升機的體積也很大，但目前暫時沒有更合適的直升機，因此只好用它來進行反潛與運輸任務，未來可能會裝備艦載版的直-20。

報導說，遼寧艦載機數量少，還有個原因是機庫面積小。受限於原「瓦良格」號主體結構設計，在前甲板下方傾斜安裝著12枚巨型P700花崗岩反艦導彈發射器， 大陸改裝瓦良格號為遼寧艦時，拆除了導彈發射器，但發射器原有空間卻因結構問題而無法做為機庫使用，只能是改成艦員住艙等艙室。目前正在海試的第一艘國產航母，雖然以遼寧艦為基礎，但機庫面積卻增加了不少，未來如果仍以殲-15為艦載機，數量可以提升至32~36架。

報導指出，相較於其他國家的航母，俄羅斯唯一的庫茲涅佐夫航母機庫長度約佔艦長的一半，美國尼米茲級航母的機庫長度幾乎佔艦長的三分之二，寬度與比例都比俄羅斯的更大。大陸遼寧艦目前機庫面積為3978平方米，比排水量僅4萬多噸的法國戴高樂號航母的機庫面積（4600平方米）還少。改建於前蘇聯航母的印度超日王號航母就更少，機庫面積僅2800平方米左右。

報導說，遼寧艦的機庫面積甚至小於日本的出雲級直升機航母，出雲號的機庫長167.64 米，寬24.384 米，高6.7米，機庫面積達到了令人吃驚的4088平方米。雖然日本長期以來一直強調出雲號是直升機護衛艦，但美國專家早就明白，出雲號其實就是偽裝的航空母艦，完全具備標準航空母艦的作戰能力，取名為直升機護衛艦，只為掩人耳目。

此外，報導說為，艦載數量的另一個重要指標是甲板可停放的數量，由於遼寧艦是滑躍式甲板，角度比較傾斜，因此也不能放置戰機，使艦艏的一大片甲板無法做為停機使用，比起美國航母彈射型的直通甲板就有不小差別。

報導最後說，遼寧艦還擁有一個非常龐大的艦島，一方面是因為要容納龐大的柴油主機煙囪和管道，相較於沒有煙囪的核動力航母，要多佔不少空間。值得注意的是，大陸首艘國產航母已針對艦島過大問題做了縮小改進，讓甲板上至少還可以多停放2架殲-15艦載機。

(中時電子報)