韓國瑜網路聲量超過柯文哲 單厚之：「韓流」不誇張

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（左）與桃園市長參選人陳學聖。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

最近一周韓國瑜的網路聲量已經超過柯文哲，資深媒體人單厚之表示，最近捲起一股「韓流」，民進黨平白幫國民黨培養一個政治明星！

根據《網路溫度計》的統計，從9月25日到10月2日一星期之中，韓國瑜的網路聲量竟然比柯文哲高了將近4萬。

資深媒體人單厚之也回顧這一星期發生什麼事情：

一，9月25日《聯合報》公布的民調，韓國瑜以32％的支持度，小輸陳其邁的34％，雙方差距僅2％，跌破各界的眼鏡。

二，9月30日，有PTT鄉民在八卦版發文《你所不知道的韓國瑜》，指韓國瑜是「黑道底」，結果另一名鄉民在10月1日回文，指出攻擊韓國瑜是黑道的帳號，是自己多年前賣掉的帳號，過去幾年該帳號都沒有發文。因此，網路的風向頓時逆轉。

單厚之指出，當「民進黨不倒，經濟不會好」已經成為社會主流意見時，民進黨仍然繼續販賣「萬惡國民黨」的廉價正義；仍舊以為PTT是自家後院，隨便撩撥兩下就能風起雲湧，隨便找個青年現身說法，就能撥亂反正。

根據單厚之在美麗島電子報撰文《民進黨成就了「韓流」》內容表示，民進黨每一次出手，都成了對手壯大的養分，讓韓國瑜、柯文哲的草船上，載著滿滿的箭返航。

單厚之強調，短短幾個月捲起一股「韓流」，對民進黨而言，即便辛苦守住了高雄這一局，平白幫國民黨培養一個政治明星！

(中時電子報)

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