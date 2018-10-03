誆稱投資澎湖博弈 兄弟聯手吸金4902萬

2018年10月03日 22:17 中時 許哲瑗

「礎豐事業土份有限公司」負責人葉姓兄弟，涉嫌以投資澎湖博奕專案、美國建築事業、礎豐公司的清潔劑及健康食品直銷等名義，鼓吹民眾投資，自2012年至2016年，吸金4902萬元，還勸誘民眾投資美國股票885萬元，新北地檢署今依違反銀行法、證券交易法等罪，將弟弟葉榮標起訴，哥哥葉佳憲則因前案正在通緝中，檢方將另案偵辦。

起訴指出，葉佳憲為「礎豐事業」、「達樂美國國際」、「最想科技」3家股份有限公司的負責人，葉榮標則為礎豐公司監察人，2012年至2016年間，兄弟倆在公司內或營業所內，以舉辦說明會或一對一講解的方式，招攬民眾投資，宣稱投資標的為澎湖博弈專案、美國建築事業、礎豐公司清潔劑和健康食品直銷等事業，投資後可定期獲得紅利。

兄弟倆還推出不同專案，「三五方案」為投資每單位35萬元、3年1期，最高可領35萬元，每月可領1萬元利息，投資每單位可領取30萬本票，相當年利率28.57%；「二五方案」則是每單位25萬元，15月1期，每3個月可領6萬元，換算年息16％。

「澎湖方案」專設投資澎湖博弈事業，每單位35萬元，第1年每月可領息3千元，第2年起每月可領息1千元，直到澎湖博弈事業開發後到期，換算年息第一年10.29%、第二年3.43%。

此外，兩人還勸誘民眾投資美國2家公司股票，共約885萬元，直到因有投資者領了2年多紅利之後，開始領不到錢才得知受騙，13名投資者日前憤而提告。

葉榮標辯稱，投資方案、投資款都由哥哥處理和設計，他只是從旁協助，但因被害人紛紛指證錢繳交給兄弟倆，檢方認為他也是共犯，今依違反銀行法、證券交易法等罪，將他起訴。

(中時 )