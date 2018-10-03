康百視美食音樂節10／6「UNO市集」閃耀登場

2018年10月03日 21:59 工商 曾麗芳

「康百視美食音樂節」每年總是吸引上萬人潮參與。（圖／康百視）

在台中深受外籍人士與本地客喜愛的「康百視美食音樂節」，每年總是吸引超過1.5萬名人潮參與，場面熱鬧、歡樂。今年邁入第15屆的「康百視美食音樂節」，預計10月6、7日於台中大遠百旁、充滿色彩繽紛貨櫃屋的「UNO市集」盛大舉辦，現場將有上百個攤位引進音樂表演、異國美食、各種飲品與娛樂項目，要讓民眾度過歡樂的周末假期。

康百視合夥發行人何道明表示，台中唯一雙語月刊的康百視雜誌，今年以「台中最棒」為主軸舉辦美食音樂展，活動時間為本周六與周日，每天從中午12點歡樂到晚間9點30分結束。

何道明開心地表示，今年選在台中最熱鬧又忙碌的台灣大道旁、「UNO市集」舉辦活動，讓康百視感到興奮，也讓康百視前進到新的視野。民眾可以享受整天的現場音樂，表演的曲風相當豐富，從搖滾、龐克、嘻哈、爵士藍調到鄉村音樂，內容相當精采。

今年演出的團體包含Dave Stanley、Gipsi、Amax、Malta Simon、M＆M、Raven、 Sello＆Sarah、The SoSos、Shapemaster、Profile、Lauren Leach、Drive By Texters、Mark Samson Jazz Trio、Fumarolles、三腳貓樂團與 PhiloSophia。

此外，中台灣優質的餐廳、咖啡廳、酒吧、商家、藝術家與各非營利團體，10/6、10/7將於現場展現多樣化的美食，包含三明治、牛排、披薩，還有來自印度、土耳其、義大利、西班牙等異國料理，還有道地的台灣味美食。

何道明說，今年將由台灣菸酒公司贊助啤酒；此外，還有世界健身俱樂部、台灣康寧、宜瑪工業等廠商成為贊助商，「無論晴天或是雨天，主辦單位都會準備遮雨棚，請民眾踴躍參加活動！」

(工商 )