日籍女星暫無法「做人」原因曝光

2018年10月03日 21:57 中時 洪秀瑛

大久保麻梨子與鄭有傑出席記者會。（影想文化藝術基金會提供）

導演李崗。（影想文化藝術基金會提供）

幕前幕後演職人員。（影想文化藝術基金會提供）

導演李崗跨界監製舞台劇《時光の手箱：我的阿爸與卡桑》，3日記者會上，李崗提到這齣戲成本約600多萬，在台北演出5場，票房全滿的收入約500多萬，至少還得賠100多萬，感嘆台灣影視環境低迷，他成立的基金會致力研究台灣歷史與社會議題，並以影像方式推廣，卻也未能獲得政府重視。

女主角大久保麻梨子是台灣媳婦，今提到文化差異，她說爸爸以前不了解台灣，當時她帶男友回日本，爸爸不跟男友說話，直到2人喝完1瓶威士忌，男友喝到醉倒路邊，爸爸才被男友的誠意感動，男友現在成了老公，爸爸之前不願來台，現在常來台灣找女婿喝酒，「爸爸的酒量無極限，我老公都是醉倒的那個」。被問到做人計畫，結婚1年多的大久保麻梨子說，順其自然，舞台劇明年3月演出，目前先以工作為主。

擅長深度挖掘歷史與社會議題的李崗，繼講述霧峰林家故事的《阿罩霧風雲》系列 紀錄片後，再度結合各方人馬，以深入歷史研究精神，結合類紀錄片的影像與舞台劇表演方 式，推出《時光の手箱：我的阿爸與卡桑》舞台劇。

這齣自一青妙著作發想的舞台劇，由李崗領軍的影想文化藝術基金會負責統籌，台灣知名戲劇團體「同黨劇團」演出。金鐘導演鄭有傑及在日本長年參與舞台劇 的一青妙也將首次登上台灣舞台，共同演繹台灣五大家族之一基隆顏家在烽火年代的跌 宕故事。

李崗表示，在閱讀一青妙講述到家族故事的著作時，深受其中時代背景、 國家及家族歷史與個人情感交織所感動。基隆顏家在五大家族中一向較為低調神秘，他們以開採煤礦金礦起家，累積大筆財富，又隨著礦業沒落及社會動盪而趨於沉寂。身為顏氏家族 繼承人的顏惠民（一青妙的父親）自小被送往日本留學，歷經殖民、戰敗、國民政府統治等時局驟變的他，終生困惑，不知究竟要歸屬哪一個故鄉。這兩條相似卻又相反的交錯旅程，帶出了截然不同的審視目光，牽扯出台日之間複雜的國族 議題、身分認同、文化隔閡。

舞台劇劇本由今年以《花甲男孩轉大人》入圍金鐘獎最佳編劇的詹俊傑執筆，新生代才女導演廖若涵執導，在日本集牙醫、演員、作家三種角色於一身的原著作者一青妙也將與大久保麻梨子、鄭有傑、謝瓊煖、王榆丹、楊烈同場飆戲，劇場界硬底子演員朱宏章客串。

演出時間:2019年3月7至10日共5場

售票資訊:兩廳院售票系統。2018 年10月1日~11月15日早鳥啟售，11月16 日正式啟售。

(中時 )