長征5型火箭開發不順 大陸太空站面臨延遲

因為長征5型大推力火箭延遲，因此大陸的太空站可能要到2020年後才會搭建，天宮2號應該會考慮多停留軌道一段時間。(圖/CMSEO)

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中時電子報

中國大陸現在有「天宮2號」太空實驗室在地球軌道上運轉，這個實驗室仍屬於試驗性質，他們希望在2020年能夠建造正式的長期太空站，像是前蘇聯的和平號太空站那樣的規模。然而負責發射太空站組件的長征5型火箭開發不順利，這可能導致整個太空站計畫跟著延遲。

太空新聞(Space News)報導，中國載人航天工程辦公室（CMSEO）副主任林西強在記者會上表示「由於長征5號遠程運載火箭先前發射失敗(去年7月2日)，使得長征5乙運載火箭的首次飛行也將被推遲(原訂於明年上半年)。」

長征5號火箭是中國大陸推力最大的火箭，低軌道酬載量25噸，高軌道酬載量14噸。然而2017年7月的第二次發射卻遭遇失敗，調查之後開始重新設計了第一段的火箭發動機。

CMSEO還宣布天宮二號的變換軌道，天宮二號實驗室是達8.6噸，是大陸第2個太空實驗室。林西強表示，天宮二號運轉一切正常，“溫度和壓力均符合工作要求。該實驗室會繼續進行實驗和對地球觀測，直到2019年7月或之後進行脫離軌道，符合它原定的2年工作時間。

美國空軍戰略太空司令部的最新資料稱，天宮二號的飛行高度是384~ 394公里，不過太空新聞在去年6月報導，它已經刻意下降100公里到292公里。

(中時電子報)

文章來源：China could be facing space station delay, Tiangong-2 to be deorbited

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