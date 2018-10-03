嘉義市議員陳姿妏成立競總 市長涂醒哲率「台灣隊」到場相挺

2018年10月03日 23:42 中時 廖素慧

陳姿妏議員成立競選總部，市長涂醒哲贈匾祝旗開得勝。（廖素慧攝）

市長涂醒哲率「台灣隊」部分議員祝賀陳姿妏高票當選，國民黨提名議員參選人張敏琪（右）也在場。（廖素慧攝）

嘉義市西區議員有24人爭搶13席，除了議長蕭淑麗轉戰市長之外，空出1個缺額，其餘12位現任議員均尋求連任，無黨籍議員陳姿妏爭取連任，3日成立競選總部，市長涂醒哲率「台灣隊」議員參選人到場相挺，場面熱鬧滾滾。

年底選舉，民進黨結合莊豐安、蔡榮豐、蘇澤峰、陳姿妏等親綠的無黨籍議員參選人組成「台灣隊」，陳姿妏3日成立競選總部，市長涂醒哲、涂 競選總部總幹事陳茂松及台灣隊數位議員、國民黨提名東區議員參選人張敏琪等人到場祝賀。

陳姿妏由其先生、前嘉義市議長林承勳為她披掛競選綵帶，並贈送包子、粽子，討包中的好兆頭，喊出「1人當選，2人服務」，儀式簡單隆重，現場約有500餘人參加，熱鬧滾滾。

地方盛傳「台灣隊」的組合意欲爭取議長寶座，陳姿妏被點名為副議長人選，但林承勳及陳姿妏均低調否認，陳姿妏說，從未有人與她洽談此事，當務之急是能選上議員最重要。政壇人士認為此次西區議員選舉戰況異常激烈，11月24日投票後，議長選情更明朗化。

(中時 )