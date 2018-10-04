嘉縣》長期投入地方文史修復 退伍軍人選大林鎮代

改變既有選舉風氣從自己做起，江明赫既不插旗也不立看板只有一台自製的宣傳「離阿卡」拖車。（張亦惠攝）

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離阿卡」內可播放影片，外有改自電影海報的復古文宣，進到市場、夜市宣傳，令人印象深刻。（張亦惠攝）

長期經營地方的江明赫投入大林鎮民代表選戰，江明赫是職業軍人，從2011年開始每逢假日便回到大林，做萬國戲院的修復及大林的文史調查，多年努力之下，近年有不錯的成績，從選舉文宣、拜票方式都打破現有選舉模式，江明赫笑說自己是「中古年輕人」，盼為大林帶來改變。

江明赫從2011年開始，開始寫企劃、找人脈、找資源，積極修復萬國戲院，也努力經營大林的文化觀光，開辦大林小旅行，而萬國戲院今年4月時登錄為歷史建築，更獲文化部經費補助。

為什麼想投入鎮民代表選舉，江明赫說，自己過去在沒資源、沒錢的狀況下，「傻傻地做」有今天的成績，過程中有許多需要公部門配合的情況，若未來有鎮代身分，能為大林做更多事，創造更多機會。

改變既有選舉風氣從自己做起，江明赫既不插旗也不立看板只有一台自製的宣傳「離阿卡」拖車，內可播放影片，外有改自電影海報的復古文宣，進到市場、夜市宣傳，令人印象深刻，而唯一的2條紅布條跟旗幟未來也會掛在車上。江明赫認為，旗幟省下來的錢可以做很多事，只要認真做事，鎮民就算不認識你，也會耳聞，何必花大錢做旗幟。

「代表選明赫、大林go卡好」江明赫說，當初屋主無償租借萬國戲院給他，他就努力做，為大林創造更多機會，讓下一代有機會留在大林。除了文史外，「路要平、水溝通、不淹水」也是他努力的目標。江明赫笑說，若沒錢沒資源的他選上了，也許會鼓勵更多想改變地方的年輕人參選，讓大林更好。

(中時 )

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