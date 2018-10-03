白冰冰出輯哽咽爆曾想不開 費玉清送狗陪伴有「愛的結晶」

2018年10月03日 22:06 時報周刊 林彥君

白冰冰發行新專輯《甘甜女人心》，與阿文和東諺組成的男團「台一線」3日在中視舉行新專輯發片記者會，白冰冰在記者會中突然哽咽，她回想日前到俄羅斯旅遊，獨自走在貝加爾湖湖邊，腦海竟浮現想不開的念頭，她說：「失意的人、孤單的人，還是不要到湖邊，它好像在招喚我，我一個人活在這裡幹啥？」

白冰冰感嘆，女兒白曉燕和父母相繼離世，費玉清（小哥）曾撿一隻流浪母狗陪伴她，高齡17歲的狗也往生，她表示，狗曾失蹤，她和小哥還一起把狗找回來，後來狗懷孕，生下10隻小狗，她留下2隻，其他送人，「那是我跟費玉清愛的結晶」，她表示，當時發現母狗懷孕時，很緊張的打電話告訴小哥，沒想到小哥幽默回應：「你打給我什麼意思？又不是我下得種，要我負責嗎？」

她透露，在女兒過世後心情低落，小哥曾有2個月趁半夜12點到清晨6點，到她家講笑話逗她笑，「還好當時沒有狗仔，否則會以為我們在做什麼」，對於小哥明年將退休，她捨不得地對小哥喊話：「退休之後要常到家裡來，一樣半夜來，我不會對你怎樣的！」

白冰冰砸破百萬元投資台一線出單曲〈我的歐兜賣〉，費用都是她自掏腰包，她開玩笑說：「浪費錢！我怎麼講真話？」她不計較回報，自認歡喜做、甘願受，只要得到對方的感激就很欣慰。她自己的專輯全是本土製作，其中歌曲〈來去花蓮〉MV是她自導自演，僅花費10萬元，她自信地說：「我的花費是台一線的十分之一，你們看看，有比較差嗎？」

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(時報周刊)