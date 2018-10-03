中職》潘威倫睽違373天再投滿6局 猿最快4日下半季封王

2018年10月03日 22:14 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

統一獅3日主場迎戰Lamigo桃猿，本季首度一軍先發的潘威倫睽違373天再度投滿6局，他失6分包含5責失分，挨王柏融一發2分炮無關勝敗，終場猿隊以7比6獲勝，下半季封王魔術數字降為M2，最快明天(4日)就能拋下季冠軍彩帶。

潘威倫本季首度一軍先發，1局上雖遭攻佔得點圈，但仍沒讓Lamigo攻破得分大門。下半局統一很快出現攻勢，高國慶在二、三壘有人時擊出清壘安打，下一棒買嘉儀也補上二壘安打，2出局後楊家維再敲出二壘安打，統一領先來到4比0。

Lamigo前3局適應潘威倫球路後，4局上開始反撲，王柏融、陳俊秀連續2支安打攻佔一、二壘，朱育賢隨後擊出安打，梁家榮也在一、三壘有人時擊出內野滾地球，助Lamigo追成3比4。

5局上猿隊持續有攻勢，藍寅倫敲安站上二壘，余德龍擊出內野安打，加上統一發生守備失誤，Lamigo追平比數，緊接著下一棒王柏融轟出2分炮(本季第15轟)，助隊以6比4反超比數。

尼克斯(Michael Nix)經歷首局亂流後，連4局讓獅隊記分板掛蛋，不過6局下對首位打者郭阜林投出四壞保送後，又被高國慶、潘彥廷擊出安打形成滿壘危機，猿隊雖喊出暫停安撫尼克斯情緒，仍遭楊家維擊出帶2分打點的安打，尼克斯因此退場，雙方以6比6戰成平手。

7局上王柏融在2出局後獲得四壞保送，統一雖當機立斷換投，不過傅于剛一登板就被陳俊秀擊出帶1分打點的安打，Lamigo以7比6再要回領先。

緊咬比數的統一不是沒有逆轉機會，8局下獅隊無人出局就攻佔滿壘，沒想到接下來3位打者分別以不營養的飛球與2次三振出局，讓Lamigo守住領先優勢，終場就以這1分差分出勝負。

潘威倫睽違373天再度先發投滿6局，他使用了79球，被擊出11支安打包括1發全壘打，投出1次三振沒有保送，失6分包含5責失分，無關勝敗，自責分率7.50。

尼克斯同樣無關勝敗，5.1局就被擊出10支安打，投出1次四壞保送與2次三振，失6分皆為責失分，自責分率略升至3.52。

(中時電子報)