男星挑戰這件事 3周甩肉10公斤

2018年10月03日 22:14 中時 洪秀瑛

蘇達。（公視提供）

蘇達為戲瘦10公斤。（公視提供）

又仁（左）劇中和蘇達飾演好姊妹。（公視提供）

蘇達以《賽德克巴萊》中黝黑、剽悍形象的花崗二郎角色出道，這次在公視人生劇展《淚滴卡卡》挑戰跨性別角色，為展現女性化特質，導演要他「沒有底線」的瘦身，讓他1天只吃1餐，他花3週甩肉10公斤，外加勤練踩高跟鞋走路。女性裝扮曾讓他一度無法接受，花4、5個月進入角色，一場他拎著婚紗轉圈圈、想像甜蜜婚禮的戲碼，讓真男人的他大喊，真的是靠幻想吃「歐姆蛋」才表現出來。

接演跨性別角色，蘇達表示，起初有點訝異，他曾問導演為何不選氣質中性的演員，而是選他？導演回，「那都是外在的，關鍵仍在表演的本質」，才說服他勇於挑戰。花了4、5個月準備角色，蘇達看到自己穿扮成女性，還是覺得奇怪、彆扭，因為眉骨高，覺得化妝後像泰國人妖，直到開拍前，看著鏡子對自己說「相信自己很美」，才做完心理建設。

蘇達說這部片有趣的是，將焦點放在人物面臨歸鄉、是否向家人坦承自我掙扎的過程，而不是角色性向。他坦承，詮釋上一開始有點害怕和抗拒，不希望用刻板印象演同志，後來將重點放在角色的精神層次與轉折，把女性化的神韻、姿態，細膩而精練的表達出來，「相當挑戰表演！要將角色的潛台詞展現出來，靠肢體和眼神告訴觀眾這部分」，蘇達希望這部片能帶領觀眾去看自己內心最真實心聲。

一場偷穿婚紗被家人抓包的戲讓蘇達印象深刻，導演希望他很享受，要拎著婚紗旋轉，像卡通《小甜甜》一般陶醉，他苦笑說，幾乎所有男演員都沒有這樣的生命經驗，後來正在為戲減肥的他，是靠幻想歐姆蛋料理，才完成幸福洋溢的姿態。

片中，陶傳正（陶爸）演他的大齡男友，兩人曾在電視劇《鑑識英雄》合作，飾演法醫和鑑識夥伴，當時陶爸得知戲中女友是他，第一句話是「先告訴我，他美嗎」，十足幽默。一場陶爸向他求婚的戲，蘇達說，他整個人投入陶爸的懷抱裡，在陶爸耳邊輕聲呢喃，陶爸也完全把他摟進懷中，讓他大讚陶爸專業，「演完問心無愧，真的覺得自己給出全部了」。

公視人生劇展《淚滴卡卡》由藍文希自編自導，由蘇達、柯素雲、喜翔主演，以及模仿唐綺陽直播爆紅的全方位藝人又仁、謝俊慧 、吳昆達等演出。故事描述男兒身、女兒心的卡卡遠離故鄉，隱身在大城市中只為能靠近自己一些，一通電話將他喚回老家，讓他無奈換回男裝，走進睽違多年的家，面對家人人生各自的難題，卡卡能做回自己、找到屬於自己的幸福嗎？

該片將在10月7日晚間10點公視首播。

(中時 )