康芮踩冷水坑後往日韓跑 明起北部、東北部防豪雨

2018年10月03日 22:32 中時電子報 林郁庭

第25號颱風「康芮」已於上午8時減為中颱，強度持減弱中，氣象局預估發布海上警報機率不高，但受到颱風外圍環流影響，迎風面的北部、東北部將有局部大雨或豪雨發生機率。預估雨勢會持續到後天周六上午，下半天後雨勢就會緩和。

氣象局預報員官欣平表示，中颱康芮位於恆春東方834公里海面上，近中心最大風速減弱為每秒45公尺，路徑仍預估康芮從宮古島東方海面、琉球之間通過機率最大，海上颱風警報機率低。北部、東北部今天晚上就會開始有飄雨，明天雨勢最大，有大雨或豪雨發生機率，雨勢會持續到後天周六上午，下半天後雨勢就會緩和。

天氣風險管理公司總監賈新興今天在臉書指出，康芮路徑再往東偏，從宮古島和那霸間的海域通過，連帶發佈海警的機率就降低。康芮強度雖已開始減弱，但星期四中午後受它的外圍環流，北部開始出現陣風、有雨；星期五降雨就趨緩；星期天東北風南下，北部和東北部又轉涼有雨。

氣象達人彭啟明今也在臉書表示，康芮路徑往東修正，影響台灣程度減小，但康芮預計周五凌晨距離台灣北部最近時候，使得北部及東北部地區周四晚到周五上午會開始出現陣雨，陣風也會變得較大，感覺較為濕涼；中南部地區持續維持多雲到多雲時晴的天氣，日夜溫差逐漸增大。

(中時電子報)