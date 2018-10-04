外省二代當里長 原民青年叫他「老大」

2018年10月04日 07:25 中時 王揚傑

新店區福民里里長盧浩賢是外省第二代，他戲稱自己是「芋仔蕃薯」，擔任3屆里長期間，十分關心里內原住民事務，成天與當地的阿美族人打交道，除熱心協助辦理豐年祭、感恩祭等祭典，遇颱風來襲，更積極幫忙部落撤離及運送物資，部落的青年見到他，都親切叫他一聲「Sakakaay」（阿美族語「老大」）。

2015年蘇迪勒颱風重創烏來區，盧浩賢餘悸猶存說，小碧潭部落地勢低窪，遇大雨易造成溪水溢淹，還好大家願意配合提早撤離，才能把災害降到最低。

小碧潭部落頭目Arum．Abon說，以前大家為了守護自己的家園，看到撤離人員下意識會排斥抗拒，但現在已很習慣，只要「盧Sakakaay」到家中說明情況，大家都願意配合撤到附近的大豐社福館。頭目娘Sera．Namoh也說，我們一方面為了安全，一方面是對Sakakaay多年的信任。

今年瑪莉亞強颱來襲時，盧浩賢和頭目密切交換訊息，在下午2時前就完成43戶109人的疏散安置作業。盧浩賢表示，颱風一來，里辦和部落幹部的聯繫十分重要，除隨時掌握新店溪水情資訊外，也會號召在地原住民組成巡守隊加強巡邏，隨時應變。

被當地阿美族青年稱呼「Sakakaay」，盧浩賢解釋，因為他常到部落走動彼此熟悉，日子久了原住民青年便這樣叫他，他也感覺特別親切，同時加深了他對原住民的情感認同。

盧浩賢對部落每年舉辦的各項祭典也從不缺席，去年9月的感恩祭，他不僅事前協助張羅，更在慶祝大典上和大家一起穿著阿美族服飾，跳起傳統舞蹈慶祝，對保存里內特色文化非常重視。

盧浩賢里長目前正和頭目Arum．Abon規畫小碧潭部落的夜間照明設施、監視器增設及新建部落入口處圍牆工程，希望逐步改善原民河濱聚落的生活品質。

(中時 )