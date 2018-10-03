鄉村誌為鄉之根本《竹田鄉采風錄-頓物踏查》終問世

竹田鄉長傅民雄（右五）憂心鄉內文化落寞，請來大仁科大教授陳智瑋（右六）編寫《竹田鄉采風錄-頓物踏查》，被視為是編寫鄉村誌的熱身。（謝佳潾攝）

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大仁科大教授陳智瑋是竹田鄉大湖村人，他花一年時間走訪15個村莊，將人、地、產等集結成冊，編寫成《竹田鄉采風錄-頓物踏查》。（謝佳潾攝）

據考察，竹田鄉是客家族群在南台灣移民最早的聚落，富有深厚文化底蘊，但現今留有的文史資料卻很少，連鄉誌也無，鄉長傅民雄憂心文化落寞影響生機，近年積極推動相關活動，而在大仁科大教授陳智瑋花一年田調協助下，《竹田鄉采風錄-頓物踏查》終問世，也被視為是編寫鄉村誌的熱身。

「鄉村誌是一個鄉的本！」傅民雄指出，鄉民若無所本，該如何壯大家鄉、甚至吸引遊子返鄉，因此他極為重視鄉村誌的編撰，也一直尋訪專業人士協助，最後很慶幸遇上陳智瑋教授，他秉著身為大湖村人情義相挺，花一年時間走訪15個村莊，將人、地、產等集結成冊。

傅民雄說，他看著《竹田鄉采風錄-頓物踏查》的一字一句，想著陳智瑋為田調不惜被狗追，真的很感動，盼藉此帶動鄉民對家鄉的認同。陳智瑋則笑稱，「我比較像詐騙集團」，他說，起初查訪時，真的被誤認是詐騙，幸在各村長及社區總幹事、理事長的協助下，完成任務。

「真的很感慨。」陳智瑋回顧寫書過程、有感而發地說，這一年他蒐集到不少資料、也認識許多耆老，但也看到很多的喪靈，而傷感之餘，他驚覺到完成鄉誌的急迫性，所以期盼能藉此拋磚引玉，讓鄉民重視自己的根。

他強調，低調樸實是竹田鄉真實的寫照，但是經過歷史的梳理，卻會發現它的不一般。

(中時 )

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