陸導彈驅逐艦雷達快速進化 美神盾艦被迫全面升級

2018年10月03日 22:52 中時電子報 盧伯華

伯克級神盾艦雷達與飛彈防禦系統模擬

由於電子訊息戰技術日新月益，防空、反導等新式武器不斷進步，各種科技裝備用不了多久就面臨升級的需求。最近美國海軍向軍工行業發布徵詢書，計劃將現役的伯克級神盾艦上使用的舊型AN/SPY-1無源相控陣雷達替換成更新的AN/SPY-6有源相控陣雷達，以應對近年來數量暴增並具備威力強大導彈的中共海軍驅逐艦。

美國海軍的伯克級驅逐艦從上世紀九十年代服役，已經進入了第三代，目前有65艘現役，加上未來計劃新建的，數量將達到89艘。作為美國海軍現役的主力艦，裝備有著名的神盾作戰系統，因此也有「神盾艦」之稱。在電子科技快速發展下，新建的神盾艦Flight III已升級為AN/SPY-6有源相控陣雷達，但現役神盾艦所使用的雷達仍是上個世紀70年代研製的AN/SPY-1系列的無源相控陣雷達，相較於大陸近年來陸續服役的導彈驅逐艦，在雷達偵測能力上顯得落入下風。

《新浪軍事》報導指出，近日美國海軍部、海軍海上系統司令部聯合向其國內軍工行業發佈一份信息徵詢書，外加伯克III型驅逐艦配套AN/SPY-6艦載雷達硬件生產工作的報告。文件中指出伯克III神盾艦與福特級航母後續批次將選用的艦載雷達型號外，還首次提出了將現役65艘神盾艦上的雷達更換成AN/SPY-6有源相控陣雷達，這可能意味著美軍神盾艦將迎來服役以來最大的雷達系統「大換血」。

報導認為，美國海軍對為數眾多的現役神盾艦進行大規模性能升級，某種程度上受到了中共海軍現役導彈驅艦全部使用有源相控陣化雷達的影響。中共海軍現役三代導彈驅逐艦自最早的052C型開始，其配套的346型艦載雷達就已採用了先進的有源相控陣體制，而後續052D型上裝備的346A型以及055型上裝備的346B型，也延續著相同技術路線，這讓解放軍成為全球裝備有源相控陣雷達艦艇數量最多的海軍。

報導指出，電子科技這些年進步神速，雷達的更新換代也益發快速。各國海軍新一代水面艦艇在配套雷達方面也已經基本拋棄了無源相控陣體制，全面轉向了有源相控陣體制的運用，主要因有源相控陣雷達在搜索距離、多目標跟蹤能力、抗干擾能力等方面更具優勢。

至於向美國購買神盾艦或進行合作製造的國家，如韓國世宗大王級、日本金剛與愛宕級，也不排除在日後跟進換裝同款雷達的可能性。

(中時電子報)