眼睛「泡」3C創新高 每天達9.4小時

2018年10月03日 23:14 時報周刊 邱玉珍

今年眼科醫學會提出全民護眼SOP，落實視力保健(圖／愛爾康提供)

台灣人眼睛拉警報！中華民國眼科醫學會連續4年進行全民護眼趨勢調查，發現相較於往年，國人每天平均使用3C時間從7.8小時、8.7小時飆升至9.4小時。令人擔憂的是，睡眠外，台灣人有5成的時間都在用3C。

台灣響應2018世界視覺日，中華民國眼科醫學會今天公布這項和愛爾康大藥廠合作台灣全民護眼調查結果，發現國人用眼惡習難改，眼睛健康拉警報！眼科醫學會劉瑞玲理事長表示，國人經常忽略正確用眼方法與時間控制，容易導致眼睛不適感或造成眼睛疾病發生。

眼科醫學會秘書處榮譽顧問蔡景耀醫師指出，調查還發現，國人一心三用「宅三寶」手機、電視跟電腦同時使用時間也成長了近2倍，且使用姿勢錯誤百，近7成的國人「睛疲」力竭時，多採消極態度處置，選擇不予理會、熱敷休息，選擇自行處理，只有2成的人求助眼科醫師。

蔡景耀強調，眼睛是不會主動說不舒服的器官，尤其3C產品中的藍光占比高達5成以上，接觸時間絕對要適當，且避免出現低頭、躺臥、趴著或交通行進間的錯誤使用姿勢。若出現有眼睛疲勞、乾澀及視力模糊、充血或紅腫等不適症狀，務必就醫，並養成每年定期眼睛檢查的習慣。

除定期每年一次視力健檢外，根據國民健康署建議，每周戶外活動達11小時，有機會減少55%的近視發生，但根據台灣調查發現，國人每周僅3.24小時的戶外活動時間，跟其他亞太國家相比，台灣近視人口比例排名亞洲區第一，堪稱「近視王國」。

蔡景耀分析，此現象恐怕與國人重度使用3C產品為最主要原因，調查發現國人為使用3C主要目的為使用社群軟體及與家人、親友溝通[註14]。由此可知，國人樂當藏鏡人，習慣於螢幕後溝通或互動，在有3C貌似萬事足的情況下，恐為國人足不出戶的原因之一。

為改善國人用眼習慣、加強眼疾預防及衛教宣導，響應世界視覺日Eye Care Everywhere，台灣特別提出「全民護眼SOP」主張，透過國人熟知的SOP來喚醒實際行動，落實視力保健！

(時報周刊)