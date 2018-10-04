游淑慧笑問中選會陳英鈐 消失的116萬份連署書呢？

2018年10月04日 00:06 中時電子報 丁世傑

根據羅智強、游淑慧臉書貼文，2008年「入聯公投」連署有272萬份。（圖／取自羅智強、游淑慧臉書）

游淑慧指出，她找出2007年11月民進黨新聞稿，2008年「入聯公投」聯署書也是寫272萬份。（圖／擷取自游淑慧臉書）

中選會2018年10月3日新聞稿，2008年「入聯公投」聯署書只剩156萬份。 （圖／取自中選會官網）

國民黨台北市議員參選人羅智強、徐巧芯在臉書質疑，2008年「入聯公投」連署，合格率只有46%，不合格率高達近54%！中選會3日立刻在官網澄清，當時「入聯公投」連署不合格率僅有19.89%。但國民黨台北市議員參選人游淑慧也在臉書質疑，根據民進黨2007年新聞稿，2008年「入聯公投」連署有272萬份，但是昨（3）日中選會官網只記載156萬份，消失的116萬份連署書呢？

中選會於10月2日公告，盧秀燕領銜提出的「反空汙公投」，連署人數為49萬7,243人，經刪除不符合規定18萬2,848人，有31萬4,395人合於規定，連署人數已達28萬1,745人，公民投票案成立。

按中選會公告的數字估算，「反空汙公投」連署合格率約為63.2％，不合格率約為36.7％。

對此，國民黨台北市議員候選人羅智強與徐巧芯今（3）日指出，2008年游錫堃提出的「台灣入聯公投」連署，合格率只有46%，不合格率高達近54%。現在民進黨喊這麼大聲批國民黨，自己以前的紀錄又是什麼？相對來說，國民黨這次的合格率高太多了！

根據羅智強在臉書貼出的資料，2008年游錫堃提出「台灣入聯公投」連署，連署人數272萬份，合格人數125萬份，合格率只有46%，不合格率高達近54%！

中選會3日立刻在官方網站澄清，2008年游錫堃提出的「台灣入聯公投」連署，不合格率僅為19.89%，並非如羅智強、徐巧芯所說的不合格率近54%。

根據中選會昨日的資料，2008年游錫堃提出的「台灣入聯公投」連署，連署人名冊共有 156萬6593張，其中符合規定有 125萬5060張，不符規定有31萬1533張，不合格率為19.89%。

游淑慧詳查後指出，問題來了，數目不對呀！

游淑慧指出，根據民進黨官網新聞稿、監察院調查報告、還有當年陳水扁總統兼主席的談話，內容均明確記錄了：2007年11月28日，民進黨是送進了272萬餘份的連署書到中選會。因此，合格人數125萬份，合格率當然只有46%，不合格率高達近54%！

換言之，2008年「台灣入聯公投」連署，民進黨新聞稿表示送進了272萬餘份的連署書到中選會，但是中選會在昨（3）日官網說連署人名冊只有156萬6593張，中選會昨（3）日澄清稿比2017年民進黨新聞稿短少了116萬份連署！

游淑慧痛批，2007年11月底民進黨送了272萬多份的「入聯公投」連署書是事實，最後只有合格125萬份也是事實，中選會在2018年10月3日澄清稿為何要讓另外的116萬份連署書消失不見？中選會、陳水扁總統兼主席、民進黨、監察院調查報告誰說謊？

游淑慧問，「哈利英鈐」，消失的116萬份連署書呢？

(中時電子報)