結合海洋意象 TASAKI翻轉珍珠變時髦

Surge珍珠櫻花金項鍊。（TASAKI提供）

友善列印
中時
Waterfall珍珠櫻花金長耳環。（TASAKI提供）
Waterfall南洋黃金珠耳掛式耳環。（TASAKI提供）

深受凱特王妃等名流青睞的紐約時尚設計師Prabal Gurung，推出了第一個TASAKI Atelier系列限量作品，以「Surrealism 超現實主義」為主題，用想像和線條，重新探索珍珠與海洋的連結，讓珍珠珠寶也可以相當時髦。

Prabal Gurung在新加坡出生、於尼泊爾加德滿長大，後來前往印度新德里展開設計生涯，至紐約發跡。他在2009年2月首次推出同名系列，完美展現了現代奢華、傳世風格和迷人美學。2017年9月 Prabal Gurung開始擔任TASAKI創意總監，深入珍珠養成的過程也啟發了他的創作靈感，「 珍珠孕育的過程如同現代女性獨立自主的堅毅個性。」他以此為起點，女性化的設計曲線和時髦大膽的設計，賦予珍珠這個古老的珠寶素材全新生命力。

Prabal Gurung以瀑布、冰河穴、航標、珠光、波浪、與極光等子題，用南洋珍珠與阿古屋珍珠，打造前衛迷人的時尚魅力。TASAKI Atelier系列限量作品於新光三越台北信義新天地A9限定店獨家販售。

(中時 )

「范冰冰認逃稅」英媒也報導 糗… 謝欣穎險犯人群恐懼症 靠「她」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。