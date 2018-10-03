結合海洋意象 TASAKI翻轉珍珠變時髦

2018年10月03日 23:16 中時 潘鈺楨

Waterfall珍珠櫻花金長耳環。（TASAKI提供）

Waterfall南洋黃金珠耳掛式耳環。（TASAKI提供）

深受凱特王妃等名流青睞的紐約時尚設計師Prabal Gurung，推出了第一個TASAKI Atelier系列限量作品，以「Surrealism 超現實主義」為主題，用想像和線條，重新探索珍珠與海洋的連結，讓珍珠珠寶也可以相當時髦。

Prabal Gurung在新加坡出生、於尼泊爾加德滿長大，後來前往印度新德里展開設計生涯，至紐約發跡。他在2009年2月首次推出同名系列，完美展現了現代奢華、傳世風格和迷人美學。2017年9月 Prabal Gurung開始擔任TASAKI創意總監，深入珍珠養成的過程也啟發了他的創作靈感，「 珍珠孕育的過程如同現代女性獨立自主的堅毅個性。」他以此為起點，女性化的設計曲線和時髦大膽的設計，賦予珍珠這個古老的珠寶素材全新生命力。

Prabal Gurung以瀑布、冰河穴、航標、珠光、波浪、與極光等子題，用南洋珍珠與阿古屋珍珠，打造前衛迷人的時尚魅力。TASAKI Atelier系列限量作品於新光三越台北信義新天地A9限定店獨家販售。

(中時 )