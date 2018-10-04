桃園》陳學聖批鄭文燦若當里長做很好 市長不及格

2018年10月04日 07:36 中時 季節

國民黨籍桃園市長候選人陳學聖接受本報專訪，痛批民進黨籍的現任桃園市長鄭文燦如果是個里長和區長，算是做得很好，但作為市長卻完全不及格，因為鄭文燦只會仗著桃園升格為直轄市預算變多，搞一些支離破碎沒有願景的小建設，大建設完全停擺，甚至因為鄭文燦把鐵路高架化改為地下化，導致機場捷運延伸到中壢要從2018年拖到2028年，鄭文燦對不起桃園。

陳學聖指出，之前桃園縣政府一年的預算只有5百億元，但如今升格直轄市後，桃園市政府預算一年1千多億，一個月多40億，所以鄭文燦可以做很多社會福利措施，而朱立倫、吳志揚當縣長時代為了財政平衡不可能做那麼多。但鄭文燦的許多做法都大有問題，例如他原本推出的一個人4千元的青年租屋補助，只限5百人，兩周後卻改成沒有名額上限，但推出一個案子怎麼可能沒有編預算，突然變得沒有上限，這樣的做法，將讓桃園的舉債、財政問題變得跟高雄一樣。

不僅如此，陳學聖質疑，鄭文燦花10億元辦農業博覽會，免費用一車車遊覽車把民眾載去，還給去的人中餐、伴手禮。地景藝術節也是這樣一車車把民眾拉去。甚至鄭文燦辦活動送東西發米，可以搞到有民眾一年都不用買米了。鄭文燦的做法可說是「要五毛給兩塊」，而且不分藍綠給。

陳學聖進一步舉例，鄭文燦在中壢龍川三街拓寬的案子上，工程費只花78萬，但開工典禮就花了30萬之多。甚至一個候車亭他都可以去剪綵，固然導致受到他的小恩小惠的人很多，所以民調高，但這樣子哪還有時間思考桃園的未來願景？

然而小建設小恩惠雖多，陳學聖質疑在鄭文燦任內，可以讓桃園脫胎換骨的大建設，捷運綠線棕線、航空城、鐵路地下化卻都停擺。甚至一些基本功也沒做，桃園是台灣這幾年火災頻率最高、傷亡最嚴重之處，六都當中之最，安檢也比過去幾任縣長大幅下降，令人懷疑他在安檢有放水，才會造成4年不到就12名消防員陣亡 。此外桃園這四年違建拆除率也是六都最糟，桃園連煉油廠都會爆炸，導致火災。

陳學聖表示，他上台後要全方面推動各種建設，要把桃園打造為韌性城市，建構起生態綠廊跟生態工業區，桃園有很多埤塘可以做滯洪池、生態廊道，完工後將讓桃園自然環境變好，桃園作為工業城，製造的廢棄物也可以在桃園境內裂解完畢或循環再生。勞工權益上，他會配合工會進行勞檢，並且推出雇主責任險，幫勞工在工作交通往返時間另外投保，對夜間工作的勞工，將提供托嬰照顧，這些都是鄭文燦沒有做的。

交通上，陳學聖將降低機捷普通車票價，目前跟直達車一樣價錢不公平。並把機捷納入雙北路網，鼓勵大家搭捷運，改善塞車問題。育兒上，陳學聖會全額補助抽不上公立幼兒園必須念私立幼兒園者的差額，他來自立法院教育文化委員會，對於私幼經營成本能夠掌握，這不該是營業事業，如果有業者趁機牟取暴利，就停止補助，讓他關門。

陳學聖還說，他不會像鄭文燦一樣放任土地開發，他不僅會透過區段徵收或市地重劃，重新配置土地，更會透過都計手段展現政府主導權，航空城相當半個新竹市或三分之二個嘉義市大小，政府要規劃航空城走向，航空城未來可以結合人文教育、科技藝術、生態永續，搭配桃園便利的交通，吸引台灣其他地方甚至亞洲的人前來居住。

(中時 )