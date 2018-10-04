空姐薪資大亂鬥 網驚：沒想到廈航錢領這麼多

2018年10月04日 00:02 中時電子報 莊楚雯

空服員外表光鮮亮麗，又常出國看看這個世界，成為許多女孩的夢想職業，但薪水、待遇方面，又是哪家航空公司最好呢？一名網友就在Dcard分享遠航、長榮、華航、廈航這4大航空公司的空服員薪水，其中廈航的薪資待遇讓大家驚訝不已！

這名網友說道，以「正式空服員」來說，遠航底薪22K且年終、三節全無，加了津貼後薪水大約在25K-35K之間，極少數人才有到40K。華航自從罷工完，飛行加給從「2鎂/時」調整成「5鎂/時」，人生整個突飛猛進！「華航基本飛時60小時、最多飛120小時，普遍薪資落在65K~75K之間，極極極少數人領到100K，加上年終3個月、三節獎金總計約2萬元」。

而長榮的「正式空服員」底薪可說是全台航空業中最高，加上津貼每月可以領到50-60K，只有極極極少數飛行時數破百的可以到65K。最令人驚訝的是廈航的「正式空服員」，薪水約1.6萬人民幣（7萬台幣）到2.3萬人民幣（10萬台幣），三節總計4500元人民幣(約21,075元新台幣)，但廈門物價高，所幸廈航包住以外，伙食真的很便宜，只在員工餐廳吃飯的話，存錢不是問題，缺點是「大陸乘客有些比較難處理」。

對此，網友們留言「沒想到廈航這麼高」、「我也想不到廈航這麼高」、「我媽就那個極極極少數的，變5塊後每個月都10w up，我這個賺4萬的超沒話語權XD」、「空姐真的只是外表看起來很光鮮亮麗而已，她們也有她們的辛苦」。

(中時電子報)