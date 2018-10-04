天熱也會心肌梗塞！醫師：年輕人一動就易喘要小心

2018年10月04日 00:02 中時電子報 林郁庭

一名中年男子無心血管疾病，但有抽菸習慣，在持續感覺胸悶1周後，突然出現胸痛合併盜汗、嘔吐，緊急就醫才挽回性命。大林慈濟醫院陳吉賢醫師指出，心肌梗塞一般好發在冬季，但正當氣候極端，天氣炎熱，水喝得少，血液濃度升高，濃稠血液容易塞住血管，也有機會發生心肌梗塞。

據中央社報導，陳吉賢醫師指出，該名男子每天清晨就起床，一天工作超過10小時，常抽菸提神，已有30年菸齡。他已斷斷續續出現胸悶得症狀約續約1周，直到急遽胸悶且嘔吐、全身盜汗、雙手冰冷，緊急就醫掛急診，初判是急性心肌梗塞。所幸，進行心導管手術，將阻塞的大血管打通後，患者明顯感到好轉，出院前，他決心戒菸也願意清淡飲食。

陳吉賢指出，心肌梗塞一般好發在冬季，但正當氣候極端，天氣炎熱，水喝得少，血液濃度升高，濃稠血液容易塞住血管。要預防心肌梗塞，平常夏季時要多補充水分，冬季要注意保暖，尤其在忽冷忽熱天氣時，更要留心溫差造成的血管收縮。

陳吉賢呼籲，胸前、胸骨處若出現疼痛，甚至痛到冒冷汗，或是一動就容易喘、悶，一定要趕快就醫檢查，年輕人如有類似症狀，也都要提高警覺。建議民眾平日保持運動習慣、不抽菸、少油、低鹽、少糖，都能預防疾病發生。

(中時電子報)