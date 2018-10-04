天熱也會心肌梗塞！醫師：年輕人一動就易喘要小心

天熱也會心肌梗塞！醫師：年輕人一動就易喘要小心。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報

一名中年男子無心血管疾病，但有抽菸習慣，在持續感覺胸悶1周後，突然出現胸痛合併盜汗、嘔吐，緊急就醫才挽回性命。大林慈濟醫院陳吉賢醫師指出，心肌梗塞一般好發在冬季，但正當氣候極端，天氣炎熱，水喝得少，血液濃度升高，濃稠血液容易塞住血管，也有機會發生心肌梗塞。

據中央社報導，陳吉賢醫師指出，該名男子每天清晨就起床，一天工作超過10小時，常抽菸提神，已有30年菸齡。他已斷斷續續出現胸悶得症狀約續約1周，直到急遽胸悶且嘔吐、全身盜汗、雙手冰冷，緊急就醫掛急診，初判是急性心肌梗塞。所幸，進行心導管手術，將阻塞的大血管打通後，患者明顯感到好轉，出院前，他決心戒菸也願意清淡飲食。

陳吉賢指出，心肌梗塞一般好發在冬季，但正當氣候極端，天氣炎熱，水喝得少，血液濃度升高，濃稠血液容易塞住血管。要預防心肌梗塞，平常夏季時要多補充水分，冬季要注意保暖，尤其在忽冷忽熱天氣時，更要留心溫差造成的血管收縮。

陳吉賢呼籲，胸前、胸骨處若出現疼痛，甚至痛到冒冷汗，或是一動就容易喘、悶，一定要趕快就醫檢查，年輕人如有類似症狀，也都要提高警覺。建議民眾平日保持運動習慣、不抽菸、少油、低鹽、少糖，都能預防疾病發生。

(中時電子報)

Apple傳輸線易斷？他曝光妙方 花3元就可延長壽命

空姐薪資大亂鬥 網驚：沒想到廈… Apple傳輸線易斷？他曝光妙方 花…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。