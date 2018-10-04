Apple傳輸線易斷？他曝光妙方 花3元就可延長壽命

2018年10月04日 00:02 中時電子報 林郁庭

花3元台幣延長我的 iPhone XS Max傳輸線壽命| Apple蘋果使用者看這裡。（影/Men's Game玩物誌 YouTube）

買口徑7釐米的熱縮套管，與蘋果的傳輸線最吻合。Allen說，可以用熱風槍、吹風機或是打火機加熱，該熱縮套管後就會收縮。（圖/翻攝自Men's Game玩物誌 YouTube）

Apple lightning傳輸線常會因為拉扯動作，使得接頭的部分變得很容易斷，想必這點也讓許多果粉感到傷腦筋。「Men's Game玩物誌」近日就拍攝一部教學影片，分享如何用便宜的素材就有效延長傳輸線的使用壽命。

Youtube頻道「Men's Game玩物誌」拍攝影片，「花3元台幣延長我的 iPhone XS Max傳輸線壽命」，拍片者Allen提到因為覺得電線與lightning接頭相連的部分容易斷裂，因此每次拿到新機時，他總會先改造一下他的傳輸線再使用。

Allen的法寶就是加工五金行可買到的「熱縮套管」，可以利用其遇熱就會收縮的特性來加工。Allen表示，可以到五金行買口徑7釐米的熱縮套管，與蘋果的傳輸線最吻合。

Allen說，可以用熱風槍、吹風機或是打火機加熱，該熱縮套管後就會收縮，待其冷卻後會變硬，且緊緊包覆住脆弱的線頭，形成一個保護層。Allen建議，他都會用兩層，再多加比第一層的長度還要長，增加其保護程度。

小妙招一出，許多網友看了紛紛留言，「好有智慧的生活教學」、「建議熱縮套管包到塑膠頭那邊比較穩，我是整條線全包」、「覺得這個應該會比彈簧還實用方便」、「手刀衝到五金行」。不過也有人笑，「花3元台幣前，要先花900多元的熱風槍」、「線會壞真的是自己使用方式太差」、「線皮破掉，導線都漏出來了，再套熱縮套也是治標不治本」、「有問題的線別硬用，否則只是增加自己家裡發爐的機會」。

(中時電子報)