謝欣穎險犯人群恐懼症 靠「她」走出來

2018年10月04日 00:18 中時 洪秀瑛

謝欣穎、謝沛恩、李國毅重聚。（歐銻銻娛樂提供）

謝欣穎、謝沛恩、李國毅集氣。（歐銻銻娛樂提供）

李國毅（左起）、謝欣穎、謝沛恩、愛奇藝總經理楊鳴、歐銻銻娛樂董事長范立達、導演陳戎暉。（歐銻銻娛樂提供）

謝沛恩以《1006的房客》入圍金鐘獎女配角獎，劇組2日齊聚幫她集氣，導演陳戎暉、編劇李登雅及同劇演員李國毅、謝欣穎祝福謝沛恩奪金，眾人頻恭喜，一句句「實至名歸」讓原本對入圍都還沒反應過來的謝沛恩突然備感壓力，「金鐘獎剛好就是1006，肩負整個劇組的期望，希望不要讓大家失望。」

從得知入圍到現在，謝沛恩還沒反應過來，覺得自己頒獎當天一定會緊張得要命，預告當天的裝扮美麗大氣，「想到要穿高跟鞋走紅毯，就怕自己會跌倒。」不迷信的她，沒有特別準備幸運物，覺得帶著爸媽就夠了，至於得獎感言，「沒有特別準備，心中現在只有滿滿的感謝，覺得被提名的不是我一個人而已，代表的是整個《1006》劇組。」對於在金鐘獎前能跟劇組同聚，心中充滿感動與感謝。

首度入圍金鐘獎男主角的李國毅，拍完《1006的房客》後又進入休息狀態，李國毅表示自己越來越覺得每拍完一部戲就要休息一下，有些人可能覺得經驗越豐富，好像做事會越輕鬆，但對他來說卻不是，需要一段時間好好沉澱休養，才能再投入下一個作品。這次雖然不是以《1006的房客》入圍，離開《1006的房客》劇組將近半年，腦海中依然都是滿滿快樂的回憶，能在金鐘前見到大家，就像回到溫暖的大家庭一樣，李國毅笑說：「爸爸知道我不是以《1006》入圍，居然不開心，就不跟我擁抱了。」

謝欣穎說：「很開心有這場活動讓我走出來。」這部戲殺青後，她除了電影宣傳活動，幾乎天天待在家，整個人有點焦慮，甚至覺得自己快得人群恐懼症，能出門跟大家聊天相聚，覺得自己不那麼宅了。對於謝沛恩入圍女配角獎，謝欣穎信心滿滿地說：「我覺得這獎一定是她的，每一場戲她都給我很大爆發力。」李國毅也說：「沛恩的能量滿到有時會被她嚇到，眼淚更是不得了。」編劇李登雅則說：「看戲的時候，覺得這個可憐的壞女人好可怕，讓人起雞皮疙瘩。」

(中時 )