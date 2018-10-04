遺傳基因會造成肥胖 家庭飲食習慣影響更大

2018年10月04日 00:26 中時電子報 盧伯華

近年來的科學研究證明，肥胖確實會受到遺傳基因的影響，只是影響到底會有多大？仍有待進一步的研究。此外，來自於父母的不只是基因，還有從小耳濡目染的家庭飲食習慣，這些都會影響個人的健康。專家建議，如果不想因為基因就與肥胖共度一生，就從改變家庭飲食習慣開始，逐步地降低甚至消除基因對肥胖的影響。

據健康網站《health24》一篇由營養師Monique Piderit撰寫題為《基因影響你體重到何種程度》的文章說，當一個人發現很難控制體重時，「肥胖是我的家庭遺傳基因」是一個常聽到的說法。基因是否會導致肥胖？理論上是有可能，但答案也非如此單純。

科學家已經發現，基因不僅會影響我們的外表，也會影響我們的內在生理運作，當然就包括健康與體重問題。人類受孕時獲得來自父母各一半的基因，其總數大約有22300個。

文章說，肥胖與超重對健康的影響是不能忽視的問題，它會增加罹患心臟病和第2型糖尿病與其他慢性疾病的風險，並嚴重影響個人的生活品質。

研究指出，肥胖具有遺傳因素，如果父母都肥胖，孩子肥胖的風險比般人高10倍，如果父母一方肥胖，孩子肥胖風險會高出4倍。另有研究指出，某些基因的變異可能與超重有關，例如一個名為FTO的基因，它會因為基因對體脂的影響而增加第2型糖尿病和心臟病的風險。此有一種名為ADRB2的基因，也發現它會使身體儲存更多的脂肪。

雖然基因對肥胖會有作用，但很難弄清楚其機制是如何運作的，因為肥胖也會受到家庭內共同生活的交叉影響。亦即，除了基因遺傳的肥胖傾向之外，我們還會受到父母飲食與生活習慣的影響，例如大量飲食、缺乏運動、喝含糖飲料與喜歡高脂高糖零食。

因此，文章認為，肥胖的原因是多重因素造成的，雖然可能有遺傳因素，但它只是複雜的體重管理問題裡的一小部分。現在的研究已經可能從測試基因開始，了解哪種類型的飲食在遺傳上最適合我們減肥。不過，但僅僅知道基因如何影響我們是不夠的，還是需要採取有用的措施來改善體重和健康。

(中時電子報)