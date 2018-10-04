范冰冰逃稅遭罰44億「深感愧疚」 李晨人呢？挨轟渣男

范冰冰與未婚夫李晨。(取自微博)

友善列印
中時電子報
范冰冰逃稅風波暫時落幕。(本報系資料照)

范冰冰捲入「陰陽合同」逃稅風波，在消失長達123天，昨日裁罰結果出爐，遭罰44億台幣天價罰款，她隨後更在微博發出致歉信，對自己的所作所為深感羞愧、內疚，也完全接受最終處罰決定，會籌措資金、補繳稅款、繳納罰款。

范冰冰在消失長達4個多月，首度對外發表致歉信，除了天價罰款引發討論，她的未婚夫李晨一舉一動也成為焦點。不過李晨至今都沒有任何回應的舉動，也引來部分網友不滿，微博不意外又被網友罵聲灌爆，「冰冰姐道歉有用嗎，大黑牛李晨在哪裡？」、「坐等李晨應援啊，展示真愛的時候到了」、「女朋友出了這麼大事，都不出來表個態、共同認錯，攜手共渡難關什麼的，哎 薄情」、「李晨這種渣男真的是服了，范冰冰下輩子擦亮眼睛，老實交稅吧」。

范冰冰逃稅風波終有結局，若能在期限內繳清44億罰款就可免被追究刑責，只是曾與她傳出緋聞的經紀人穆曉光就仍被拘留中，據《新華社》報導，今年6月在稅務機關對範冰冰及其經紀人牟某廣(穆曉光)所控制的相關公司展開調查期間，牟某廣指使公司員工隱匿、故意銷毀涉案公司會計憑證、會計賬簿，阻撓稅務機關依法調查，涉嫌犯罪。 目前，牟某廣等人已被公安機關依法採取強制措施，案件正在進一步偵查中。

(中時電子報)

「范冰冰認逃稅」英媒也報導 糗了！她躺著也中槍
崔永元爆真正收入差5倍？范冰冰罰44億疑剩家產數字曝光
昔霸氣發言：我就是豪門 范冰冰這句話揭消失123天慘況
《如懿傳》最新預告虐翻！凌雲徹變XX 氣炸百萬人

謝欣穎險犯人群恐懼症 靠「她」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。