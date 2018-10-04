范冰冰逃稅遭罰44億「深感愧疚」 李晨人呢？挨轟渣男

2018年10月04日 00:33 中時電子報 吳玫穎

范冰冰逃稅風波暫時落幕。(本報系資料照)

范冰冰捲入「陰陽合同」逃稅風波，在消失長達123天，昨日裁罰結果出爐，遭罰44億台幣天價罰款，她隨後更在微博發出致歉信，對自己的所作所為深感羞愧、內疚，也完全接受最終處罰決定，會籌措資金、補繳稅款、繳納罰款。

范冰冰在消失長達4個多月，首度對外發表致歉信，除了天價罰款引發討論，她的未婚夫李晨一舉一動也成為焦點。不過李晨至今都沒有任何回應的舉動，也引來部分網友不滿，微博不意外又被網友罵聲灌爆，「冰冰姐道歉有用嗎，大黑牛李晨在哪裡？」、「坐等李晨應援啊，展示真愛的時候到了」、「女朋友出了這麼大事，都不出來表個態、共同認錯，攜手共渡難關什麼的，哎 薄情」、「李晨這種渣男真的是服了，范冰冰下輩子擦亮眼睛，老實交稅吧」。

范冰冰逃稅風波終有結局，若能在期限內繳清44億罰款就可免被追究刑責，只是曾與她傳出緋聞的經紀人穆曉光就仍被拘留中，據《新華社》報導，今年6月在稅務機關對範冰冰及其經紀人牟某廣(穆曉光)所控制的相關公司展開調查期間，牟某廣指使公司員工隱匿、故意銷毀涉案公司會計憑證、會計賬簿，阻撓稅務機關依法調查，涉嫌犯罪。 目前，牟某廣等人已被公安機關依法採取強制措施，案件正在進一步偵查中。

(中時電子報)