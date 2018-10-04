《花現台南》藉花重新認識台南之美

2018年10月04日 04:25 中時 曹婷婷

台南傳統婚俗，新娘得帶石榴入門，象徵多子多孫；永康舊名埔姜，埔姜曾是村野常見植物；曾任台南市刊主編的陳秀琍長年書寫台南，愛花的她文中常見「花系列」，這回花1年時間爬梳花與這塊土地的連結，推出新作《花現台南》，讓人藉由美不勝收的花重新認識台南，6日下午2點將在台南政大書城發表新書。

《花現台南》共收錄16種花樹，娓娓道出每一種花與台南這塊土地今昔關聯，不只讀花的故事，更像是溫習台南歷史。陳秀琍說，植物就是一部移民史，有台灣原生種，也有漢人、荷蘭人、日本人帶來種下，筆下不寫風花雪月，而是希望讓更多人一窺植物和城市的緊密關係。

例如刺桐，台灣原住民以刺桐花開為新年及春耕開始，台南在清初年間因廣植刺桐而有刺桐城美名；傳統婚俗要求新娘入門得帶石榴並種下，象徵多子多孫，許多老庭院皆可見石榴，乍見稀疏平常，卻是在地文化的一部分。

「在城市，植物從不是主角，但一座有溫度又有深度的城市絕對少不了植物妝點。」陳秀琍說，兒時在外公家三合院九重葛樹下寫功課，植物成為生命一部份，這次她也查閱許多文獻，尤其講究援引台灣文獻資料，豐富內涵。

她舉例，清代年間有位御史從北京來台灣，看到台灣的花卉，由北而南看到夏花冬開，形容台灣的花開不照生長時序走，實事上，北京跟台南氣候有天壤之別，即使同一種花，花時節令也不會相同，所以她找了許多台灣史與花相關文獻，力求「接地氣」。

(中時 )