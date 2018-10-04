中職》猿下半季登基剩最後一哩 有望創中職新紀錄

2018年10月04日 00:48 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

Lamigo桃猿3日獲勝後，下半季封王魔術數字下降至M2，最快有可能4日就下半季封王，4日若猿隊獲勝、中信兄弟落敗，猿隊則確定成為中職史上首支連4個半季封王的球隊。

中職史上連續最長獲得季冠軍的次數為3，目前僅有兄弟象隊(中信兄弟前身)、統一獅與Lamigo有過此紀錄，兄弟2次分別為1992年上下半季至1993年上半季、2001年下半季至2002年上下半季，統一則為1995年上下半季與1996年上半季，還有Lamigo的2017年上下半季與2018年上半季共4次，而本季猿隊更有大好機會成為中職史上首支連4半季登頂的球隊。

今年Lamigo不但在上半季就收下季後賽門票，且還穩居年度勝率第一，不僅如此，下半季封王魔術數字已來到M2，若再登上下半季龍頭寶座，猿隊就能在總冠軍戰系列賽獲得較多主場與先取得1勝的優勢。

4日Lamigo將於澄清湖球場面對統一獅，下半季目前以6場勝差位居第2的中信兄弟則將北上挑戰富邦悍將，若猿隊贏球、中信輸球，則猿隊確定下半季封王，一般預測Lamigo囊括上下半季季冠軍的機會最高。

若成真，年度勝率第2的統一將與年度勝率第3的富邦進行季後挑戰賽決定最後1張年度總冠軍賽門票誰屬。不論如何，最先確定無緣季後賽的球隊將取得明年季中選秀的狀元籤資格。

(中時電子報)