大陸軍用無人機搶占中東市場 沙烏地成大客戶

飛行中的「彩虹四號」（CH-4）無人機，可見其掛載有4枚空對地飛彈和制導炸彈。（圖／摘自新華網）

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大陸製造的無人機正在中東戰場受到越來越廣泛的使用。美國之音（VOA）中文網3日引據美聯社報導，從2013年到2017年，比起2008-2012年來大陸武器出口上升了38％，其中包括對中東國家出口的軍用無人機。

沙烏地阿拉伯和伊拉克是大陸「彩虹四號」（CH-4）軍用無人機的主要客戶，該機型由中國航天空氣動力技術研究院設計。從2014年起，大陸向沙烏地和伊拉克等國家出口了超過7億美元的無人機。另外有10個國家正在與大陸洽談購買CH-4的事宜。

CH-4是中空長航時偵察打擊一體化系統，最遠航程能達到3500公里，巡航時間可達40小時，其間無須加油。該無人機裝有照相、攝影等裝置，SAR雷達，通信設備，除了常規偵查外，還可以掛載4枚空對地飛彈（或精確制導炸彈），對地面固定和低移動目標精確打擊，打擊精度小於1.5公尺。

儘管美、俄、法等國在軍售總量方面仍領先於大陸，但對於中東平民死於戰火的抗議聲，讓美國等國加強了軍售限制。作為《飛彈技術管制協議》（MTCR）的成員國，美國無人機只能直接出口到英國、義大利和法國。

大陸軍事分析家宋忠平（音，Song Zhongping）向美聯社表示，大陸的無人機不缺技術，只缺市場份額。他說：「美國在軍火上的出口限制，正好給了中國很好的機會。」

川普政府今年4月修改了部分武器的出口限制。隨著大陸軍售的不斷上升，美國軍火公司可能遊說美國政府在出口限制方面作出更多讓步。

(中時 )

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