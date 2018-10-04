大采廚房蔥油雞腿飯 獨門醬汁蔥油鹹香入味

大采廚房的蔥油雞腿飯外帶便當80元，雞腿鹹香可口不油膩。（馮惠宜攝）

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泰式打拋豬內用125元，泰式打拋豬可口下飯，而其配菜繽紛高纖，看得出主人家滿滿的誠意。（馮惠宜攝）
訴求少油、少鹽、無味精料理簡餐便當的「大采廚房」最近遷址到林森路擴大營業。（馮惠宜攝）
店裏的簡餐便當都經營養師設計精算卡路里，這道咖哩唐揚雞，酥脆可口帶著咖哩香，五行配菜繽紛可口，可以說是吃得健康又滿足。（馮惠宜攝）
青檸松阪豬內用170元，這道簡餐松阪豬清甜可口，少油的料理手法，整套餐只有479卡，獲台中市衛生局評選為健康餐盒。（馮惠宜攝）

鄰近國美館、教育大學的「大采廚房」在台中地區以少油、少鹽、無味精料理健康便當著稱，其人氣蔥油雞腿飯有別於坊間以酥炸方式料理雞腿，用中藥材滷製，再以獨門蔥油醬提味，蔥油鹹香讓鮮嫩多汁的雞腿更鮮嫩可口。

大采廚房新近遷址到林森路擴大經營，開業已超過5年的大采，賣的是採健康烹調、精算卡路里的美味便當，料理手法捨棄傳統便當店的重口味，嚴選新鮮食材，透過低油、少鹽的料理方式呈現食材美味，主食與配菜都是經主廚與營養師討論設計，餐盒繽紛美味，也讓消費者看到店家滿滿誠意與用心。

店裏的賣雞腿飯，別樹一格，捨高溫酥炸，而以輕熟滷製減少油脂量，雞腿是採彰化本土飼養雞隻，每日由市場直送到店，再以當歸歸、枸杞等中藥材與蔥、薑、蒜等醬料滷製後，再淋上主廚的獨門蔥油醬，入口有雞肉的鮮甜與蔥油鹹香，一套餐熱量僅610卡，其熱量與營養價值完勝一般便當店炸雞腿飯動輒800、900卡。

此外，青檸松阪豬：豬肉片煎到金黃酥脆，以玫瑰鹽、檸檬皮調出清甜爽脆口感，一整套餐熱量僅479卡，可以說是外食族滿足口慾又不長肥肉的首選；其他還包括泰式打拋豬、咖哩唐揚雞等套餐熱量也只有600卡左右，想吃豪華點大采也還有800到900卡的雙拼餐。

地址：台中市西區林森路247號

電話：04-22372666

營業時間：11:30～14:00、17:00～19:30，周日公休

蔥油雞腿（便當）外帶80元、內用100元

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