Global Mall周年慶下殺4折起 60家新櫃全台開幕

Global Mall新北中和店周年慶，PORTER LUXY系列指定款，原價4150元，7折特價2900元，限量30個。（Global Mall提供）

友善列印
中時
Global Mall新北中和店周年慶，ICU BOSS迷彩墨鏡，原價5200元，17折特價888元。（Global Mall提供）
Global Mall新北中和店周年慶，Superdry 男款連帽長版防風外套，原價1萬380元，46折特價4

百貨周年慶陸續有來，今年環球購物中心Global Mall大周年慶將於11日至11月7日在全台7店開跑，除了推出基本的滿千送百優惠、下殺商品4折起以外，更首度加入了車站店的美食集點及電影優惠200元起優惠，而且全台共有60家，包括新北中和店中就引入了全台獨家的美妝咖啡店「MAKE UP FOREVER」等新櫃開幕，更預告像板橋車站店將有通路首家的「日藥本舖」進駐以外，年底還會有全台獨家的國外餐飲品牌首店。

Global Mall也透露今年1到9月已有4%的成長，當中在新北中和店中以生活類商品最受歡迎，像是小米、生活工場等品牌表現都相當明顯，該類別更占約17%的業績占比，而餐飲在全台也陸續調整及增加櫃位，業績可是占最大的近50%比例，另外在板橋車站及新北中和店中，運動類的商品也有2位數的成長，單兩大知名運動品牌加起來，一年業績就可突破億元，而此次就預計周年慶檔期整體將有8%的成長

新北中和店24日前推出化妝品及內睡衣消費滿3000送300、全館滿5000送500，還有健康器材及家電滿萬送千，另外刷環球中信聯名卡獨家銀行禮滿5000再送200等優惠，今年回饋率更比比去年高，達最高回饋16%，而且新北中和國賓影城更攜手推出13年來首周年慶優惠，Global Mall會員享限時優惠電影票價200元起，D-BOX電影會440元起，憑當日電影票碳酸飲料、爆米花享5折優惠。

另外Global Mall今年也首推板橋、南港、林口A9及新左營車站店，全檔期首推出於美食專櫃單筆消費滿250元可兌換1點，滿12點兌換100元優惠，也透露假如反應熱烈，未來有機會延續優惠，而且明年更有將電子訂餐的服務加入APP當中的規劃，讓一眾習慣到車站店購買美食的消費者，可享更大的回饋。

而今年還有特別與「戽斗星球」合作，在全台7店中將有多達22隻大型戽斗星球成員出沒，拍照打卡就有機會抽日本進口限量戽斗星球造型存錢筒活動，還有2波段戽斗星球紙膠帶及便條紙會員禮，另外也預告新北中和店今年雙十一將再度與電商進行線上下合作活動，以及12月聖誕節更會打造空中遊樂園，讓親子家庭及消費者都能享受濃厚的節日氣氛。

(中時 )

《花現台南》藉花重新認識台南之…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。