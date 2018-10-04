Global Mall周年慶下殺4折起 60家新櫃全台開幕

2018年10月04日 04:26 中時 石欣蒨

Global Mall新北中和店周年慶，ICU BOSS迷彩墨鏡，原價5200元，17折特價888元。（Global Mall提供）

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百貨周年慶陸續有來，今年環球購物中心Global Mall大周年慶將於11日至11月7日在全台7店開跑，除了推出基本的滿千送百優惠、下殺商品4折起以外，更首度加入了車站店的美食集點及電影優惠200元起優惠，而且全台共有60家，包括新北中和店中就引入了全台獨家的美妝咖啡店「MAKE UP FOREVER」等新櫃開幕，更預告像板橋車站店將有通路首家的「日藥本舖」進駐以外，年底還會有全台獨家的國外餐飲品牌首店。

Global Mall也透露今年1到9月已有4%的成長，當中在新北中和店中以生活類商品最受歡迎，像是小米、生活工場等品牌表現都相當明顯，該類別更占約17%的業績占比，而餐飲在全台也陸續調整及增加櫃位，業績可是占最大的近50%比例，另外在板橋車站及新北中和店中，運動類的商品也有2位數的成長，單兩大知名運動品牌加起來，一年業績就可突破億元，而此次就預計周年慶檔期整體將有8%的成長

新北中和店24日前推出化妝品及內睡衣消費滿3000送300、全館滿5000送500，還有健康器材及家電滿萬送千，另外刷環球中信聯名卡獨家銀行禮滿5000再送200等優惠，今年回饋率更比比去年高，達最高回饋16%，而且新北中和國賓影城更攜手推出13年來首周年慶優惠，Global Mall會員享限時優惠電影票價200元起，D-BOX電影會440元起，憑當日電影票碳酸飲料、爆米花享5折優惠。

另外Global Mall今年也首推板橋、南港、林口A9及新左營車站店，全檔期首推出於美食專櫃單筆消費滿250元可兌換1點，滿12點兌換100元優惠，也透露假如反應熱烈，未來有機會延續優惠，而且明年更有將電子訂餐的服務加入APP當中的規劃，讓一眾習慣到車站店購買美食的消費者，可享更大的回饋。

而今年還有特別與「戽斗星球」合作，在全台7店中將有多達22隻大型戽斗星球成員出沒，拍照打卡就有機會抽日本進口限量戽斗星球造型存錢筒活動，還有2波段戽斗星球紙膠帶及便條紙會員禮，另外也預告新北中和店今年雙十一將再度與電商進行線上下合作活動，以及12月聖誕節更會打造空中遊樂園，讓親子家庭及消費者都能享受濃厚的節日氣氛。

(中時 )