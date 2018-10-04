機車前輪藏改造手槍 他辯稱：和外勞吵架防身用

北市警保安大隊在林姓男子的機車前輪上方車殼，查獲改造金牛座手槍。（胡欣男翻攝）

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中時

有毒品前科的林姓男子深夜騎車在台北市大同區遭北市警保安大隊攔查，於其機車前輪上方車殼內，遭查獲以塑膠袋包裹的金牛座改造手槍。他辯稱因日前與外勞發生爭執，從網路上購得改造槍作為防身之用，警方質疑其動機，訊後依槍砲罪嫌送辦，並追查其槍枝來源。

北市警保安大隊第二中隊小隊長葛復興與警員王俊傑、陳永裕、賴永晟等4人，日前深夜在大同區延平北路與敦煌路口執行路檢，41歲林姓男子騎機車途經該處，員警攔查，他主動坦承他有毒品前科，上月才被抓過，並拉起衣服大方向員警說：「給你們看！」

員警發覺林男行為反常，徵得其同意檢視人車及攜帶物品。但員警要察看機車前輪時，林卻緊張靠近員警，連忙說：「沒有東西啦！」員警覺得有異，再次以手電筒照射機車前輪上方，發現藏有塑膠袋，疑似包著不明物體。

林這時心虛企圖逃逸，在旁員警見狀立即上前控制他行動，林見脫逃無望，坦承該塑膠袋藏的是改造手槍，並指導警方利用螺絲起子旋開螺絲，將車燈上方車殼向上扳開伸手至車體凹槽內，取出該塑膠袋。員警發現內藏金牛座改造手槍1枝、彈匣1個。林供稱因日前工作時和外勞吵架，擔心被尋仇報復，遂從網路購買手槍防身。

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(中時 )

說好無套不能內射 男子煞不住挨…

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