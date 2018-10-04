中颱康芮海警機率低 今晚到明晨最接近台灣

康芮颱風預估將朝日、韓方向前進(圖/中央氣象局)

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中時電子報

中央氣象局表示，第25號颱風、中颱「康芮」持續往西北西方向前進，今天晚上到明天清晨最接近台灣，預估將從宮古島東方海面與琉球之間通過，海上颱風警報機率低，但北部、東北部今天白天至明天上午都會有明顯雨勢。另外，颱風將朝日、韓方向前進，週六前往日韓的民眾，請留意航班資訊。

「康芮」暴風圈雖預測不會直接影響臺灣陸地，但迎風面北部及東北部今天至明天上午，降雨將相當明顯，並且有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區大致為多雲到晴，但山區依然有局部短暫陣雨；至於氣溫預測方面，預測各地低溫約２１至２２度，北部及東北部高溫２４至２７度，中南部及花東地區高溫仍可達３０度以上，各地早晚天氣稍涼，西半部日夜溫差大。

颱風外圍環流影響，今北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、屏東及馬祖、金門、澎湖沿海地區有長浪發生的機率，目前臺東（蘭嶼、臺東）、屏東（鵝鑾鼻）及宜蘭（蘇澳）已觀測到浪高２至５米左右的長浪。另外，高雄以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有９至１１級強陣風，新竹至高雄平地及內陸地區亦有較強陣風，沿海並有較大風浪。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：今雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，中部空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

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