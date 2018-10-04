10月4日三大報頭版要聞

2018年10月04日 07:13 中時電子報 綜合報導

@中國時報

《屠殺》作者伊森．葛特曼在選前敏感時刻來台，再度引發正在爭取連任的台北市長柯文哲器官移植爭議，未料這場政治風暴持續擴大，竟橫掃全台境外移植器官患者；綠委趙天麟3日指出，國人赴境外移植，從2005年至今3128例，完整登錄者108人，登錄率僅5.6％；衛福部長陳時中表示，已要求各醫院年底前補齊登錄資料，未登錄者的抗排斥藥物將不提供健保補助。

法務部長蔡清祥3日至立法院司法法制委員會備詢，國民黨立委吳志揚質詢，為何是派法務部政次蔡碧仲去代理花蓮縣長，好像是派去揭弊一樣，如果有弊案，花蓮地檢署發揮不了作用？蔡清祥則回答，「可以相輔相成。」

最新民調中，饒慶鈴以8.3個百分點領先對手劉櫂豪，饒慶鈴表示，這是台東縣民展現對她承接黃健庭幸福縣長的信任度；而劉櫂豪則指出，各家民調都是參考，仍保持審慎樂觀，有信心贏得這場選戰。

亞太經合會議（APEC）11月12日至18日在巴布亞紐幾內亞舉行，蔡英文總統昨天宣布由台積電創辦人張忠謀出任領袖代表，她強調這是「台灣的共識」，已交付兩大任務予張，發掘國際與台灣的合作機會，並讓各國領袖知道，在全球數位合作網絡中，台灣是關鍵節點。

@旺報

央視3日早上10時公開大陸國家稅務總局以及江蘇省稅務局對范冰冰逃漏稅案的行政裁罰，表示范冰冰演電影《大轟炸》的片酬及名下公司逃漏稅達3.893億元（人民幣，下同），應繳本稅、滯納金及罰款折合近新台幣40億元。「消失」123天的范冰冰隨即在微博po道歉信，懇請大眾原諒，獲百餘萬網友按讚力挺。

大陸國家稅務總局近年來查稅如火如荼，昆山台商協會會長宗緒惠受訪表示，對於在大陸的台商來說，每年6月30日以前要報年審營所稅，企業負責人近幾年都會接獲大陸稅務單位密集信息，提醒台商需如實且即時報繳交稅，否則將被列入經營異常名錄，影響企業及個人信用，讓他們繃緊神經。

國際太空大會1日於德國不來梅會展中心召開，大陸工信部副部長、國家航太局長張克儉在大會上宣布，大陸願與其他國家展開太空合作，將於嫦娥六號的軌道器和著陸器上為其他國際提供10公斤的載荷。同時，俄羅斯國家航天集團總裁羅戈津1日向媒體表示，不排除在載人登月計畫與大陸合作。

放颱風假了、開學了，如今最懂得上班族小老百姓心聲的，儼然是《清明上河圖》裡的小人物！而讓數百年前畫家筆下的市井小民成為今日普羅大眾的代言人，背後的推手是「故宮精品」小編，由故宮委外經營的時藝多媒體行銷團隊，被戲稱「讓故宮一下年輕了5000歲」。

@工商時報

純網銀國家隊正式成軍，四大主要股東名單出列。中華電信董事長鄭優昨（3）日透露，四大股東及持股比重分別是中華電信持股30％最多，其次是兆豐國際商銀25.1％、新光金14％、全聯9.9％，合計共79％，陸續還會邀請其它業者如電商公司及行動支付業者加入。

印度央行本周五將舉行貨幣政策會議，儘管外界普遍預期將升息1碼，但專家認為這不足以阻止印度盧比貶值走勢，讓盧比兌美元匯率周三一舉摜破73盧比，再創歷史新低。盧比兌美元匯率周三在亞洲盤中貶值至73.415盧比，儘管終場自低點反彈，但仍貶值0.3％，收73.0175盧比。

財政部上月預估9月出口成長率恐呈現年減3％到持平態勢，各界也擔憂我國出口由紅轉黑，外資投資信心因此受影響。不過，財長蘇建榮昨（3）日受訪表示，由於9月前三周都為正成長，因此9月出口成長率應可維持正數，寫下連23紅的成績。

虛擬貨幣挾三大優勢，未來發展將難以阻擋，甚至取代部分國家的實體貨幣。日本樂天集團創辦人、現任社長三木谷浩史3日表示，運用區塊鏈技術的虛擬貨幣具有儲存保值、價格穩定、難以假造三大特色，未來將持續擴大、可能取代部分匯率波動大國家的貨幣，成為民眾全球交易、計價的貨幣。

(中時電子報)