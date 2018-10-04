高雄》葛特曼風波漫延高雄 網友：火已全面燒起來了！

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）日前指控台北市長柯文哲「是騙子（Liar）」，還質疑柯助長活摘器官行為，是「最糟（the worst）的部分」。葛特曼的言論不僅重創民進黨形象，更危及高雄和台中的選情。（陳信翰攝）

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中時電子報
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《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）日前指控台北市長柯文哲「是騙子（Liar）」，還質疑柯助長活摘器官行為，是「最糟（the worst）的部分」。此話一出，引發非常嚴重的後續政治效應，《美麗島電子報》董事長吳子嘉抨擊這將衝擊高雄跟台中的選情，網友直言毀已經燒向高雄了！目前民進黨的候選人陳其邁已經岌岌可危。

網友在批踢踢發文表示，「太危急了，這禮拜有一堆高層將要遠赴高雄處理，目前火已經全面燒起來了，陳其邁超危險的」！許多網友表示不意外，更有網友回文指出陳其邁選情早就爆炸了，《蘋果日報》的民調顯示，陳其邁33.8%，韓國瑜31.2%，兩人差距2.6%。而後韓國瑜發生醫療商品化價格大唬爛，合理推斷至少掉3~5%，但這是暫時性的失血，道了歉轉了彎，過了段時間自然就回來。

該網友更進一步指出，邏輯小姐跟阿娟在三立神助攻，韓在電視上不動怒，嚴肅澄清自己並非黑道，至少讓韓加了3%以上。再來是葛特曼記者會，這應該是讓全台灣醫界爆怒，像他本身也不是柯粉，但是攻擊柯文哲至少攻擊他的施政，攻擊他的失言，攻擊他的兩岸政策，拿一個活摘器官來抹柯文哲，老實說真的是把全台灣都看成白癡嗎？這下好了，醫界爆怒，等於之前韓國瑜自爆的選票全回來了還有多，這還沒計算原本不投韓的柯粉，還有北漂回鄉的選票，試問，陳其邁豈止是危險而已？

底下網友也紛紛表示，「DPP引火自焚，看了就爽」、「從沒想過會這麼討厭民進黨，偉哉847」、「這幾天847再催一下，呵呵呵」、「沒用啦，今天一場847記者會比你們下去一百次都有用，去死吧民進黨」、「繼續抹柯啊！我高雄盡一分補刀心力」、「葉克膜事情之前就接近55波，這把火燒起來了」，更有網有諷刺，「危急??你太小看民進黨了！11/23號晚上才是好戲」。

(中時電子報)

洪耀福稱民進黨和葛特曼無關　網：性侵犯也說沒辦法控制他的手

文章來源：PTT論壇網址(1)

文章來源：PTT論壇網址(2)

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