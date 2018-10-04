藍營氣勢不如預期？ 學者：馬英九是罪魁禍首

前總統馬英九。（圖／本報資料照，王錦河攝）

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中時電子報
/綜合報導

年底九合一縣市長選舉越打越熱，各界也都密切關注選情局勢，世新大學教授梁世武接受媒體專訪時直指，現在民進黨執政太差，國民黨理應大勝，但氣勢不如預期，原因要回到2014至2016年，「最大罪魁禍首就是前總統馬英九」。

據《中評社》日前對世新大學公共關係暨廣告學系教授兼知識經濟發展研究院院長梁世武專訪，他表示，現在討論2018年選情，不論從政黨版圖、政黨競爭、候選人為中心的台北市選舉，及從整體社會環境氛圍、政黨作為，種種因素進行總評後，按道理，理應國民黨要大勝，因為蔡英文執政經濟確實不好，財政都是用特別預算向銀行搬錢，「政策又是一蹋糊塗，用人有問題」。

但他認為，國民黨氣勢不如預期，追究原因就得回溯到2014~2016究竟發生了什麼事？他指出，「引繩而絕之，其絕必有處」，簡單講就是「墨非定律」，因為2014年看起來不可能會出錯卻全部都出錯，並點出，其中「罪魁首禍就是馬英九」。

梁世武分析，2014年國民黨台北市明知連勝文會輸，為何黨內初選會贏？若當初是丁守中出線的話，今天又會是什麼情況，誰成就了柯文哲？不就是馬英九、連勝文與郝龍斌該負責？他說，國民黨在2014年已經種下禍根，在2015年又亂搞，最大戰犯就是朱立倫與洪秀柱，其實政治人物是A咖、B咖、C咖，人民其實有答案，這樣亂搞導致2016年大選慘敗。

他指出，今天談2018選舉，情況不就是2014~2016的延伸？他認為，全台22縣市，國民黨目前執政6縣市，無黨籍執政2縣市，民進黨執政14縣市，他說，國民黨可能小贏（10席），若想大贏（至少12席），得看最後2個月的發展。

(中時電子報)

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