洪耀福稱民進黨和葛特曼無關　網：性侵犯也說沒辦法控制他的手

2018年10月04日 08:20 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

《屠殺》作者伊森·葛特曼（Ethan Gutmann）昨天召開國際記者會，現場有獨派等綠營人士到場；民進黨秘書長洪耀福今斬釘截鐵表示，「絕對跟我們沒有關係，百分之百跟民進黨無關」。但網友可不領情，譏諷「性侵犯也說沒辦法控制他的手」！

而出席葛特曼記者會的包括自由台灣黨主席蔡丁貴、民進黨籍北市前副秘書長李文英丈夫許龍俊、台灣國辦公室主任陳峻涵等人也到場。外界認為，這跟民進黨脫離不了關係。洪耀福今表示，「絕對跟我們沒有關係，百分之百跟民進黨沒有關係，這不是我們主導，跟我們無關」。

但是，網友可不這麼認為，在批踢踢發文抨擊民進黨說這一切都跟他們沒關係，百分之百沒關係。側翼要怎麼打跟他們一點關係都沒有！所以現在的意思是怎樣，是說民進黨公職或者是相關人員完全把這件事情撇清，可是讓政論節目拉，某些人繼續打，那些都不干我們的事喔！這樣子能夠說服的了人嗎？洪耀福你這樣子講，你自己信嗎？還有網友譏諷，「性侵犯也說沒辦法控制他的手」、「側翼好棒棒，抹屎都完全沒關係」。

而洪耀福喊冤稱民進黨和葛特曼無關的新聞，也在美麗島電子報的臉書粉絲團發酵，網友也紛紛留言譏諷，「此地無銀三百兩」、「切割了」、「少來了, 再拗嘛搞不了柯P動不到柯就馬上切割，三立民視不就民進黨的嗎」、「拿政治獻金的時候，深綠台獨是爸爸。出事的時候，深綠台獨，你他媽的嗶。好一個民進黨」。

更有網友要洪耀福說明，如果沒關係，怎麼黨內一堆人士都在附和？「睜眼說瞎話!你們民進黨的黨公職在政論結目上跟著附和又是怎麼回事」？

(中時電子報)