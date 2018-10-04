台中》盧秀燕民調險勝林佳龍 藍營大老點出她最大劣勢

台中市長選舉，盧秀燕(右)最新民調險勝林佳龍。(本報資料照片合成)

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中時電子報
/綜合報導

2018大選倒數50天，最新民調顯示，國民黨候選人盧秀燕險勝民進黨籍現任台中市長林佳龍2％，選情五五波。台中藍營本土派大老、前台中縣議長林敏霖擔心，林佳龍有龐大行政資源，最後關頭可能發揮效果，尤其村里長部分是盧秀燕的劣勢，未來盧必須靠在地國民黨議員幫忙爭取基層支持。

根據旺旺中時媒體集團本月1日公布的民調，盧秀燕支持度以40.2％險勝台中市長林佳龍38.1％，但有57.8%台中市民支持政黨輪替。過去9個月以來，各家機構針對台中市長進行5次民調，盧、林兩人的支持度落差都不超過3%，選情相當膠著。

林敏霖接受中評社訪問時表示，台中市長選舉膠著是必然，因為全台大環境對林佳龍不利，民眾都感受到經濟不好，民眾確實也慢慢覺醒。但是台中市的小環境卻對盧秀燕不利，林佳龍擁有龐大行政資源，這是盧團隊與藍營無法比擬。

林敏霖指出，民進黨執政縣市，透過龐大的行政資源，很積極在地方耕耘，對基層的村里長用建設經費半威脅半懇請，絕對有效果，也讓2018台中市里長選舉掛國民黨變少了。據了解，台中市625里共有1247人參選，四年前掛國民黨有277人，今年掛國民黨籍只剩194人，比上次選舉少83人。這部分確實是盧秀燕的劣勢，未來盧要到基層，必須靠當地國民黨議員幫忙。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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