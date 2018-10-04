警告陸秀拳頭 美軍下月大陣仗通過南海台海

2018年10月04日 08:36 中時電子報 楊幼蘭

美軍2018「勇敢之盾」聯合演習

美中在南海歷經解放軍驅逐艦近身驅趕美艦事件後，美國海軍太平洋艦隊已擬定機密提案，據數名五角大廈官員透露，美軍將大秀拳頭警告北京，以展現美國準備威懾並反制中方的軍事行動。

據CNN新聞網與《商業內幕》（Business Insider）網3日報導，美國海軍的草案建議，美國太平洋艦隊派遣戰艦，戰機與大軍穿越南海和台灣海峽，利用11月的一整個星期，舉行一連串軍演，向北京傳遞訊息。

提案中建議，派遣軍艦和軍機逼近南海與台灣海峽的中方領海，行使自由航行權，以表明在國際水域自由通行的權利。

不過，透露消息的五角大廈官員強調，美方無意和解放軍開戰。而五角大廈拒絕對相關提案發表評論，美國國防部發言人伊斯特本（David Eastburn）說，他們不對任何未來的軍事行動置評。同樣的，太平洋艦隊也拒絕對提案發表評論。

雖然提案是由軍方提出，但若是在11月的美國期中選舉期間執行，要是美軍受到解放軍挑戰，可能會對川普政府造成政治影響。

目前提案的重點是在靠近中國的太平洋區舉行一連串軍演，但也可能延伸到北京正加強投資的南美西岸。要是初步提案通過，演習甚至可能擴及俄羅斯海域。

官員說，美國防長馬提斯（James Mattis）和參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）將會把每次任務的外交意涵納入考慮。

(中時電子報)