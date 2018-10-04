金門模範街「五星旗」消失 兩岸遊客「打卡」少一景

金門模範街「五星旗」消失，只見兩旁的青天白日滿地紅國旗。（李金生攝）

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前總統馬英九在「823炮戰」紀念日走訪金門，五星旗在街口隨風飄揚。（李金生攝）
「十一」長假小三通來到的陸客，走在模範街的旗海中。（李金生攝）
陶藝家王明宗（左）和里長蔡祥坤（右）表示，用「國旗」妝點老街只在帶來商機。（本報資料照片．李金生攝）

金門模範街在今年元旦期間出現旗海，一邊是青天白日滿地紅國旗，一邊是對岸五星旗，一片紅的街景耀眼亮麗。但五星旗已在日前被悄悄撤掉，讓慕名來訪的遊客十分失望。

隨著兩岸「小三通」交流密切，五星旗在昔日金門「戰地」不再是禁忌，成功海灘的風獅爺披上五星旗，也有人家在門口插上五星旗。但最壯觀的當以插好、插滿一整排，與對向青天白日滿地紅國旗相互輝映的「模範街」，最讓兩岸遊客矚目。

對當年在海邊、田裡撿到印有五星旗宣傳單，要上繳警方或學校的金門鄉親來說，這是兩岸大時代的歷史新進程，也是過去兩岸烽火連天時，想都不敢想的事。

就在以整齊有致，堪為全島模範的老街，出現一整排的五星旗和青天白日滿地紅國旗時， 許多旅台鄉親在面對媒體採訪時激動說道，兩岸本來就是一家人，「只要和平，不要戰爭！」感覺真的十分親切。

自掏腰包託人赴對岸購買五星旗布置街景的里長蔡祥坤表示，他的動機和目標都十分單純，只是希望帶動老街的商機。

早年在模範街經營著名的「國共餐廳」，就在店門口插上五星旗的陶藝家王明宗也表示，時代已經改變，過去的意識型態也應走入歷史，大家應以更寬闊、輕鬆的心情，來看待兩岸的交流。

王明宗強調，這只是一種另類的文創和裝置藝術，不管是被解讀成「一邊一國」或「一街兩制」，目的都是在打造老街的大賣點，希望吸引更多遊客前來而已。

現在，當地鄉親和商家關注的是，被拔掉的五星旗，何時會再插回來？

(中時 )

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