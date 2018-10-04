NBA》各隊總管欽點 詹皇將搶新球季MVP

2018年10月04日 09:09 中時電子報 黃及人

《NBA官網》在4日公布30隊總管問卷調查結果，今年夏天從騎士跳槽湖人的「小皇帝」詹姆斯，獲得30％的支持率搶下新球季年度MVP，但在新球季總冠軍票選，勇士擁有87％高支持率，火箭與塞爾提克各有7％並列第2！

征戰NBA已有16個球季，也拿過4次年度MVP的詹姆斯，不僅被各隊總管再次預估是新球季MVP最大熱門，也是聯盟當中最能改變對方教練防守策略、最佳傳球者、最佳領袖、最全面球員，以及擁有最高籃球智商的球員。

只是詹姆斯在新球季年度MVP的領先優勢並不明顯，勇士前鋒杜蘭特以27％緊追在後，鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯17％，火箭哈登10％，不過這項各隊總管的預測或許僅供參考，上季詹皇拿下50％支持率，最後卻由哈登搶走MVP。

至於各隊總管其他預測，聯盟最強先發5人各個位置分別是控衛柯瑞、得分後衛哈登、小前鋒詹姆斯、大前鋒與中鋒都是安東尼戴維斯；聯盟最佳國際球員是公鹿阿提托康波；聯盟最佳純射手是柯瑞；最適合執行最後一擊是杜蘭特。

各隊總管也幾乎預測新球季總冠軍賽，將由勇士遭遇塞爾提克，因為塞爾提克擁有高達90％機率，成為東區最強隊球，僅剩10％則被暴龍搶光，可見東區即將變成塞爾提克與暴龍兩強獨大的無奈窘境。

(中時電子報)