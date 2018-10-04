美高官接連收到疑含劇毒信件 收件人有川普

美國政府高官近日連續收到疑含劇毒蓖麻毒素的信件，收件人中也包含美國總統川普，不過最後證實信件內物質為蓖麻籽，嫌疑人也已遭到逮捕。（美聯社）

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中時電子報

美國政府單位本周接連收到疑似含有致命毒劑蓖麻毒素（ricin）的可疑信件，已知信件收件人包括美國總統川普、國防部長馬提斯（Jim Mattis）、海軍作戰部長李察遜（John Richardson）等高官，不過這些郵件都已遭到攔截，經檢驗後證實內容物非蓖麻毒素，而是可萃取蓖麻毒素的蓖麻籽，嫌疑人也已遭到逮捕。

蓖麻毒素被美國列為第二高等級威脅，一旦誤入體內，4-24小時就會出現中毒症狀，包括盜汗、嘔吐、腹瀉等，目前尚未研發出解藥劑。

根據中央社報導，美國政府單位接連收到疑似含有蓖麻毒素的可疑信件，其中國防部分別收到兩封給國防部長馬提斯和海軍作戰部長李察遜的可疑郵件，美國特勤局也表示第三封可疑信件指名寄給川普，不過收信地點不是白宮，信件也從未進入白宮。

經過進一步檢測，美國國防部發言人懷特（Dana White）表示信件內的可疑物質並非蓖麻毒素，而是可萃取蓖麻毒素的蓖麻籽。

美國執法單位3日在猶他州洛根地區逮捕一名39歲嫌疑人艾倫（William Clyde Allen III）。（美聯社）

寄送蓖麻毒素郵件的嫌疑人艾倫（William Clyde Allen III），據報導艾倫是一名美國海軍退役士兵。（美聯社）

最新消息指出，美國執法當局已經掌握寄送蓖麻籽可疑信件的嫌疑人身分，3日已在猶他州洛根（Logan）地區逮捕一名名叫艾倫（William Clyde Allen III）的男子。聯邦調查局（FBI）也發布聲明指出，正在洛根調查「潛在危險化學品」，儘管聲明中指出該調查對公眾並不會構成更大威脅，FBI仍舊提醒民眾避免前往該地區。

當局表示，目前已排除整起事件與恐怖攻擊有關，執法單位也未積極展開反恐調查。

蓖麻毒素是相當致命的毒藥，毒性比氰化物強6000倍，若不小心吞食、吸入體內，只要一點點劑量就能致死，當中又以吸入方式最為致命，不過也因為不會傳染，影響規模較小。

根據華盛頓郵報（The Washington Post）報導，蓖麻毒素進入人體後會抑制人體蛋白質合成，4至24小時內就會產生中毒症狀，包括盜汗、帶血嘔吐、腹瀉、呼吸窘迫等。

美國聯邦官員曾多次收到含蓖麻毒素的郵件，2003年白宮也收過到一封，寄件人署名為「墮落天使」（Fallen Angel）。此外，過去也有蓖麻毒素致死案例，1978年一名保加利亞異議人士遭特勤人員以特製雨傘刺中，體內注入蓖麻毒素後身亡。

蓖麻毒素被美國疾病管制暨預防中心列為第2高等級威脅，排在炭疽、肉毒桿菌、鼠疫、天花、兔熱病及病毒性出血熱之後。

目前科學界尚未研發出蓖麻毒素解毒劑。

(中時電子報)

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